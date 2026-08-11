ZFF 2026: Τιμητικό βραβείο στον Martin McDonagh για το έργο του (videos)

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Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα τιμήσει τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη και σεναριογράφο Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) στο πλαίσιο της 22ης διοργάνωσής του, η οποία θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο ΜακΝτόνα θα παραλάβει το τιμητικό Βραβείο «A Tribute To…» ως αναγνώριση της εξαιρετικής προσφοράς του στον κινηματογράφο. Η βράβευση θα γίνει κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας της νέας του ταινίας με τίτλο «Wild Horse Nine», μετά την παγκόσμια πρώτη προβολή της στο Φεστιβάλ της Βενετίας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην μαύρη κωμωδία πρωταγωνιστούν οι Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich), Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell), Στιβ Μπουσέμι (Steve Buscemi), Τομ Γουέιτς (Tom Waits) και Πάρκερ Πόουζι (Parker Posey).

Η ιστορία εκτυλίσσεται λίγο πριν από το πραξικόπημα της Χιλής το 1973. Οι Μάλκοβιτς και Ρόκγουελ υποδύονται δύο πράκτορες της CIA που μεταβαίνουν από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα και έρχονται αντιμέτωποι με το σκοτεινό τους παρελθόν και τις συνωμοσίες του παρόντος.

«Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς δημιουργούς της γενιάς του», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του Φεστιβάλ, Κρίστιαν Γιούνγκεν (Christian Jungen). «Είναι μάστορας της μαύρης κωμωδίας και της συγγραφής χαρακτήρων. Οι υπέροχα ιδιόμορφοι χαρακτήρες του δεν παύουν ποτέ να μας γοητεύουν, ενώ διαθέτει ένα αξιοσημείωτο χάρισμα να τους οδηγεί σε παράλογες καταστάσεις μέσα από σενάρια εξαιρετικής ευφυΐας και ακρίβειας» πρόσθεσε.

Στους προηγούμενους τιμώμενους με το συγκεκριμένο βραβείο συγκαταλέγονται σπουδαίοι δημιουργοί, όπως οι Νόα Μπάουμπαχ (Noah Baumbach), Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), Βιμ Βέντερς (Wim Wenders), Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas), Κλερ Ντενί (Claire Denis), Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone) και Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

Το Φεστιβάλ θα ρίξει αυλαία στις 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Deadline.

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