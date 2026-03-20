«Wild Horse Nine»: Οι John Malkovich και Sam Rockwell είναι πράκτορες της CIA στο νέο φιλμ του Martin McDonagh (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Searchlight Pictures το trailer για τη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) «Wild Horse Nine».

Πρόκειται για την πρώτη του παραγωγή, σε σενάριο και σκηνοθεσία, μετά το «The Banshees of Inisherin» του 2023, το οποίο ήταν υποψήφιο για εννέα Όσκαρ.

Το φιλμ διαδραματίζεται λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί τους Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich) και Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell) ως πράκτορες της CIA, Chris και Lee. «Οι δυο τους στέλνονται από την υπηρεσία τους στο Σαντιάγο, στο Νησί του Πάσχα, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου τους, ΜJ (Στιβ Μπουσέμι). Καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις επικίνδυνες συνωμοσίες, ο αναπάντεχος δεσμός που αναπτύσσει ο Chris με δύο φοιτήτριες με επαναστατική δράση απειλεί να τινάξει στον αέρα το ταξίδι όλων στον απομακρυσμένο παράδεισο».

Το καστ συμπληρώνουν οι Πάρκερ Πόουζι (Parker Posey), Μαριάνα ντι Τζιρολάμο (Mariana di Girolamo), Αϊλίν Σάλας (Ailín Salas) και Τομ Γουέιτς (Tom Waits), σύμφωνα με το Deadline.

Οι Γκράχαμ Μπρόντμπεντ (Graham Broadbent), Πίτερ Τσέρνιν (Peter Czernin), Ανίτα Όβερλαντ (Anita Overland) και ο σκηνοθέτης υπογράφουν την παραγωγή.

Η μαύρη κωμωδία επανενώνει τον ΜακΝτόνα με τον Ρόκγουελ μετά την ταινία «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», η οποία είχε προταθεί για επτά Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά δύο: Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόκγουελ και Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Frances McDormand).

Το «Wild Horse Nine» αναμένεται στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

