«Iron Maiden: Burning Ambition»: Javier Bardem, Tom Morello, Scott Ian και Lars Ulrich στο trailer του ντοκιμαντέρ για τους βρετανούς θρύλους της heavy metal (photo/video)

Το πρώτο trailer για το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden, «Burning Ambition», κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει εμφανίσεις από τους Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), Τομ Μορέλο (Tom Morello) και άλλους.

Η επερχόμενη ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον Μάιο και θα καταγράφει την εντυπωσιακή 50χρονη καριέρα των γιγάντων της heavy metal.

Σε σκηνοθεσία του Μάλκολμ Βένβιλ (Malcolm Venville) η ταινία περιλαμβάνει πλάνα του συγκροτήματος τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και συνεντεύξεις με τα ίδια τα μέλη του.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται ένας από τους μάνατζερ του συγκροτήματος, ο Ροντ Σμόλγουντ (Rod Smallwood) και διάσημοι θαυμαστές του.

Το πρώτο trailer της ταινίας έχει πλέον δημοσιευτεί και εστιάζει στα πρώτα χρόνια τους, «όταν έκαναν εμφανίσεις γύρω από το Ιστ Εντ του Λονδίνου προσελκύοντας θαυμαστές από τις πρώτες τους συναυλίες».

Επίσης, γίνεται αναφορά στην απόφαση να αντικαταστήσουν τον αρχικό αρχηγό Πολ ΝτιΆνο (Paul Di’Anno) με τον Μπρους Ντίκισον (Bruce Dickinson), τον οποίο το συγκρότημα περιγράφει ως το χαμένο «κομμάτι του παζλ» και στα φιλόδοξα σχέδια που είχε ο τραγουδοποιός και μπασίστας Στιβ Χάρις (Steve Harris) για το συγκρότημα από τις πρώτες μέρες.

Ο Τομ Μορέλο (Tom Morello) των Rage Against The Machine, ο Λαρς Ούλριχ (Lars Ulrich) των Metallica και ο σταρ του κινηματογράφου Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) εμφανίζονται στο trailer και αργότερα στο βίντεο το συγκρότημα σκιαγραφεί επίσης τις προκλήσεις που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του grunge, σοβαρών προβλημάτων υγείας και του επακόλουθου πειρασμού να «σταματήσουν να παίζουν μουσική».

Η ταινία «Burning Ambition» έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Μαΐου.

Από την ίδρυσή τους το 1975, οι Iron Maiden έχουν δώσει 2.500 ζωντανές συναυλίες και έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 17 άλμπουμ με πιο πρόσφατο το «Senjutsu» του 2021.

