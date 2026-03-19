ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 18:12
19.03.2026 16:30

«Spider-Man: Brand New Day»: Με Punisher, Bruce Banner και Scorpion το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης συνέχειας (photos/video)

19.03.2026 16:30
Η Sony και η Marvel έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Spider-Man: Brand New Day», με τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του ανθρώπου-αράχνη.

Η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου παίρνοντας την σκυτάλη από το «Spider-Man: No Way Home» που έγραψε ιστορία με εισπράξεις-ρεκόρ που άγγιξαν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του “No Way Home” και ο Peter Parker είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας επιλέξει να διαγράψει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των αγαπημένων του προσώπων. Πλέον, καταπολεμά το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει καν το όνομά του. Έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης ως ένας Spider-Man πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ίδια του την ύπαρξη. Παράλληλα, ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο trailer: «Κάποιες φορές ο Spider-Man οφείλει να κάνει το σωστό, όσο κι αν αυτό πονάει τον Peter Parker».

Η Ζεντάγια (Zendaya) επιστρέφει ως MJ, ενώ στο καστ προστίθεται η Σέιντι Σινκ (Sadie Sink), σε έναν άγνωστο ρόλο. Ο Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal) υποδύεται τον Punisher και ο Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) τον Hulk / Bruce Banner.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέικομπ Μπάταλον (Jacob Batalon), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman), Λίζα Κολόν-Ζάγιας (Liza Colón-Zayas) και Μάικλ Μάντο (Michael Mando).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) βασισμένος σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα (Chris McKenna) και Έρικ Σόμερς (Erik Sommers). Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται η Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι (Kevin Feige).

Σύμφωνα με το Deadline τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Σκωτία τον περασμένο Αύγουστο. Η παραγωγή διακόπηκε προσωρινά, όταν ο Χόλαντ υπέστη μια ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής. Παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, δεν χρειάστηκε νοσηλεία και επέστρεψε στο σετ μετά από μερικές εβδομάδες. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους.

georgiadis-konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της»

lagarde 44- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από Λαγκάρντ για τον πόλεμο και την οικονομία: «Να ληφθούν στοχευμένα μέτρα» – Τα σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Nikos-Dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Δένδια στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα, γευμάτισε με νεοσύλλεκτους

