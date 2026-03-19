«As Deep as the Grave»: Ο Val Kilmer «επιστρέφει» στη μεγάλη οθόνη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer) θα είναι ο επόμενος αστέρας του Χόλιγουντ που θα ζωντανέψει ξανά στην μεγάλη οθόνη, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο θρύλος της υποκριτικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 65 ετών, θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «As Deep As the Grave» στο ρόλο του πατέρα Fintan ενός αυτόχθονα πνευματιστή και καθολικού ιερέα.

FIRST LOOK: Val Kilmer has been resurrected via AI to star in the new movie "As Deep as the Grave."



Kilmer was cast in the movie in 2020, five years before his death. But he was too sick amid his throat cancer battle to ever make it to set. Now an AI version of the actor is… pic.twitter.com/OjWHUdrsXn — Variety (@Variety) March 18, 2026

Ο Κίλμερ είχε συνδεθεί με το συγκεκριμένο έργο πριν πεθάνει από καρκίνο στο λάρυγγα. Μιλώντας στο Variety, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βούρχις (Coerte Voorhees) ανέφερε ότι ο ρόλος σχεδιάστηκε πάνω στον Κίλμερ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ιθαγενών Αμερικανών, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε καταγωγή από τη φυλή Τσερόκι.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο», είπε ο σκηνοθέτης. «Το σενάριο βασίζεται στην καταγωγή του, στους δεσμούς και την αγάπη του για τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Ωστόσο, δεν κατάφερε να είναι στα γυρίσματα λόγω της μάχης του με τον καρκίνο», πρόσθεσε.

Ο κινηματογραφιστής συνεργάζεται με την οικογένεια του εκλιπόντος ηθοποιού και με την κόρη του, Μερσέντες, για να «επαναφέρουν τον Κίλμερ στη ζωή», χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με οπτικό υλικό από όλη τη ζωή του. Επισήμανε ότι και ο γιος του Κίλμερ, Τζακ, επίσης ηθοποιός, υποστηρίζει το εγχείρημα.

Val Kilmer is starring in a new movie via AI.



His daughter Mercedes defends the decision: "He always looked at emerging technologies with optimism as a tool to expand the possibilities of storytelling. This spirit is something that we are all honoring within this specific film,… — Zack Sharf (@ZSharf) March 18, 2026

«Η οικογένειά του τόνιζε συνεχώς πόσο σημαντική θεωρούσε ο Βαλ την ταινία και πόσο ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει», συνέχισε ο δημιουργός. «Πίστευε ότι ήταν μια σημαντική ιστορία με την οποία ήθελε να συνδεθεί το όνομά του…αυτή η στήριξη μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσω. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να την αποκαλέσουν αμφιλεγόμενη, ήταν κάτι που ήθελε ο Βαλ», συμπλήρωσε.

Η ταινία «As Deep As the Grave» βασίζεται στην αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Ερλ Μόρις (Ann & Earl Morris), οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη φυλή των Ναβάχο τη δεκαετία του 1920 για να ανακαλύψουν τον αρχαιότερο πολιτισμό της Βόρειας Αμερικής, τους Προγονικούς Πουέμπλο.

Το φιλμ, που αρχικά είχε τον τίτλο «Canyon Del Muerto», βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής από το 2023, με τον ηθοποιό των ταινιών Χάρι Πότερ, Τομ Φέλτον (Thomas Felton) στον ρόλο του Earl και τη βραβευμένη με Bafta, Άμπιγκεϊλ Λόρι (Abigail Lawrie) ως Ann, σύμφωνα με το Guardian. Μαζί τους πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Γουές Στάντι (Wes Studi) και ο Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ (Jacob Fortune-Lloyd).

