ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 16:11
ΣΙΝΕΜΑ

18.03.2026 15:30

«Outcome»: Ο Keanu Reeves έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν του στη μαύρη κωμωδία του Jonah Hill (photos/video)

credit: Apple TV

Ο Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και ο Τζόνα Χιλ (Jonah Hill) επινοούν μια ασυνήθιστη στρατηγική για να αντιμετωπίσουν μία απόπειρα εκβιασμού, στο πρώτο trailer της μαύρης κωμωδίας «Outcome».

Ο Χιλ σκηνοθετεί, συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η ιστορία επικεντρώνεται στον Reef Hawk (Ριβς), έναν κινηματογραφικό αστέρα που προσπαθεί να ανακάμψει από προβλήματα εθισμού, όταν ανακαλύπτει ένα σχέδιο εκβιασμού εις βάρος του. Ένα μυστηριώδες βίντεο απειλεί να καταστρέψει την καριέρα του και ο Reef αναγκάζεται να δράσει.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «με τη στήριξη των κολλητών του, Kyle (Κάμερον Ντίαζ – Cameron Diaz) και Xander (Ματ Μπόμερ – Matt Bomer), μαζί με τον δικηγόρο του Ira (Χιλ), ο ήρωας ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας για να επανορθώσει με όποιον θα μπορούσε να είχε αδικήσει, ελπίζοντας να εντοπίσει τον εκβιαστή. Το σενάριο, το οποίο ο Χιλ συνέγραψε με τον Έζρα Γουντς (Ezra Woods), προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά σε ένα αλλόκοτο, αλλά λυτρωτικό και νοσταλγικό ταξίδι στις αναμνήσεις. Εκεί, η αναμέτρηση με το παρελθόν ίσως αποδειχθεί ο μόνος τρόπος για να σώσει το μέλλον του».

Οι Σούζαν Λούτσι (Susan Lucci), Λαβέρν Κοξ (Laverne Cox), Ντέιβιντ Σπέιντ (David Spade), Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Ατσούκο Οκατσούκα (Atsuko Okatsuka), Ρόι Γουντ Τζούνιορ (Roy Wood Jr.), Γουέλκερ Γουάιτ (Welker White), Κάια Γκέρμπερ (Kaia Gerber) και η Άιβι Γουόλκ (Ivy Wolk), συμπληρώνουν το καστ.

Ο Χιλ είναι επίσης στη παραγωγή μαζί με τον Ματ Ντάινς (Matt Dines) και την Άλισον Γκούντγουιν (Alison Goodwin).

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Χιλ χαρακτήρισε το «Outcome» ως μια μεταφορά για τη ζωή μας στα social media: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν κάνει εμμονικούς με τη γνώμη ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε, αντί να νοιαζόμαστε για το τι σκέφτονται εκείνοι που μας ξέρουν πραγματικά».

