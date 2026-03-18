18.03.2026 11:08

Oscars 2026: Πτώση 9% στην τηλεθέαση με 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές – Η χαμηλότερη από το 2022 (video)

credit: AP

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ κατέγραψε φέτος σημαντική κάμψη στα νούμερα τηλεθέασης σημειώνοντας τα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας τετραετίας.

Συγκεκριμένα, τη λαμπερή βραδιά παρακολούθησαν μέσω του ABC και του Hulu, συνολικά 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που αντιστοιχεί σε πτώση 9% σε σχέση με τα περσινά 19,7 εκατομμύρια τα οποία αποτελούν υψηλό πενταετίας.

Στο δυναμικό κοινό, τα φετινά Όσκαρ σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 3,92, καταγράφοντας μείωση συγκριτικά με το περσινό 4,54, αλλά παραμένοντας αυξημένα σε σχέση με το 3,82 του 2024. Παρά την πτώση, σύμφωνα με τη Disney, η 98η διοργάνωση αναδεικνύεται ως η κορυφαία ψυχαγωγική εκπομπή, στην prime time ζώνη, για τη σεζόν 2025-2026.

Η πτώση στην τηλεθέαση των Όσκαρ με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien), συμβαδίζει με ανάλογες μειώσεις που σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις βραβείων αυτόν τον χειμώνα όπως οι Χρυσές Σφαίρες με πτώση 6% (8,66 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Ιανουάριο, αλλά και τα βραβεία Grammy που επίσης υποχώρησαν κατά 6% (14,4 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Φεβρουάριο.

Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία της Nielsen (Big Data + Panel) επιβεβαιώνουν ότι η τελετή των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στο σύνολο του κοινού.

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν απέσπασε για άλλη μια φορά θετικές κριτικές στη δεύτερη συνεχή χρονιά του ως οικοδεσπότης των βραβείων. Μάλιστα ο επικεφαλής της μετάδοσης των Όσκαρ στην Walt Disney Television, Ρομπ Μιλς (Rob Mills) δήλωσε στο Variety το πρωί της Δευτέρας πως η θέση παραμένει δική του, αν ο κωμικός, podcaster και πρώην παρουσιαστής βραδινών εκπομπών το επιθυμεί.

Η Disney διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης για ακόμα δύο χρόνια, με την τελετή να συνεχίζει να προβάλλεται από το ABC και το Hulu το 2027 και το 2028. Ωστόσο από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, το οποίο έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής τουλάχιστον έως το 2033, σύμφωνα με το Variety.

Διαβάστε επίσης:

«Dune: Part Three»: Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επικό trailer – Chalamet και Zendaya αποθέωσαν τον Villeneuve (videos)

«A Quiet Place: Part III»: Ο John Krasinski ανακοίνωσε τους νέους πρωταγωνιστές της τρίτης ταινίας του franchise τρόμου (photos)

«Dune: Part Three»: Η Warner Bros. κυκλοφόρησε τα πόστερ των πρωταγωνιστών του πολυαναμενόμενου φινάλε της τριλογίας (photos)

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

