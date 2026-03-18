18.03.2026 10:46

«Dune: Part Three»: Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επικό trailer – Chalamet και Zendaya αποθέωσαν τον Villeneuve (videos)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros., το πρώτο επικό trailer του «Dune: Part Three», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, μόλις δύο χρόνια μετά την προβολή του δεύτερου μέρους.

Σε σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) και σενάριο που συνυπογράφει με τον Μπράιαν Κ. Βόγκαν (Brian K. Vaughan) το φιλμ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune: Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ (Frank Herbert) και αποτελεί την κορύφωση μιας επικής τριλογίας από τον σκηνοθέτη.

Στη ταινία επιστρέφει ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) ως Paul Atreides, η Ζεντάγια (Zendaya) στο ρόλο της Chani, ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) ως Duncan Idaho, η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) ως Irulan, και ο Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) στο ρόλο του Gurney Halleck.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), Ιζάκ ντε Μπανκολέ (Isaach de Bankolé), Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy), Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) και ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) στον ρόλο του Scytale. Συμμετέχουν επίσης οι Νακόα-Γουλφ Μομόα (Nakoa-Wolf Momoa) και Ίντα Μπρουκ (Ida Brooke).

Σε ειδική εκδήλωση στο Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την τελετή των Όσκαρ, ο Βιλνέβ παρουσίασε τους πρωταγωνιστές και το trailer σε ένα κατάμεστο κοινό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν η πρώτη ταινία ήταν περισσότερο μια προσωπική αναζήτηση, σαν ένα παιδί που εξερευνά ένα νέο κόσμο και η δεύτερη, ένα πολεμικό έπος, αυτή εδώ, είναι πολύ πιο καταιγιστική και γεμάτη ένταση».

Ο Paul Atreides «έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της απόλυτης εξουσίας και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από τον κύκλο της βίας», εξήγησε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το Variety. «Ως αυτοκράτορας που μπορεί να οραματιστεί το μέλλον, είναι κατά κάποιον τρόπο ανίκητος. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που συνωμοτούν για την ανατροπή του» πρόσθεσε.

Παρά την ένταση, ο Βιλνέβ υπογράμμισε πως ο έρωτας του Paul και της Chani παραμένει ο ζωτικός «παλμός» ολόκληρου του φιλμ.

«Αυτή η ταινία δεν θα υπήρχε χωρίς τον μάστερ του σινεμά, τον σπουδαίο καλλιτέχνη Ντενί Βιλνέβ», είπε ο Σαλαμέ σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, προσθέτοντας: «Ο Ντενί λέει πάντα: “Vive le cinéma”. Και με το τρίτο μέρος θεωρώ πως πέτυχε ακριβώς αυτό: μια αυθεντική κινηματογραφική δημιουργία».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη», δήλωσε από την πλευρά της η Ζεντάγια η οποία έδωσε το παρών στη εκδήλωση μαζί με τους Μπαρδέμ, Τέιλορ-Τζόι και Πάτινσον. «Αυτές οι ταινίες σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Κυριολεκτικά, πέρασα όλη τη δεκαετία των 20 μου μέσα από αυτές και για αυτό έχουν μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου» συμπλήρωσε.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Λάινους Σάντγκρεν (Linus Sandgren) γύρισε το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας σε φιλμ 65mm. Ωστόσο, ο Βιλνέβ επισήμανε πως ένα μεγάλο τμήμα γυρίστηκε σε φιλμ Imax, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην καριέρα του. «Όταν βλέπεις το αποτέλεσμα στην οθόνη, είναι πραγματικά ασύγκριτο. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω», κατέληξε.

