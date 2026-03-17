«A Quiet Place: Part III»: Ο John Krasinski ανακοίνωσε τους νέους πρωταγωνιστές της τρίτης ταινίας του franchise τρόμου (photos)

Ο σκηνοθέτης του «A Quiet Place», Τζον Κρασίνσκι (John Krasinski), έκανε γνωστό ότι οι Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell), Τζέισον Κλαρκ (Jason Clarke) και Κέιτι Ο’Μπράιαν (Katy O’Brian) θα πλαισιώσουν το αρχικό καστ, Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy), Μίλισεντ Σίμοντς (Millicent Simmonds) και Νόα Τζουπ (Noah Jupe), για την επερχόμενη τρίτη ταινία τρόμου της σειράς.

«Τόσο περήφανος που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας του ”A Quiet Place”… παλιάς και νέας! Ξεκινάμε! Μέρος 3», έγραψε ο Κρασίνσκι στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από μια εικόνα με τα αντίτυπα του σεναρίου και τα ονόματα των πρωταγωνιστών.

Τα γυρίσματα του τρίτου μέρους θα ξεκινήσουν την άνοιξη στη Νέα Υόρκη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες και σε σενάριο του Κρασίνσκι. Ο ίδιος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με την Άλισον Σίγκερ (Allyson Seeger) για λογαριασμό της εταιρείας Sunday Night, η οποία διατηρεί συμφωνία προτεραιότητας με την Paramount. Οι Μάικλ Μπέι (Michael Bay), Μπραντ Φούλερ (Brad Fuller) και Άντριου Φορμ (Andrew Form) θα συμμετέχουν επίσης ως παραγωγοί για την Platinum Dunes.

Σύμφωνα με το Variety, η Paramount έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του «A Quiet Place: Part III» στις αίθουσες για τις 30 Ιουλίου 2027.

Ο Κρασίνσκι σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες του franchise και πρωταγωνίστησε στην πρώτη μαζί με τους Μπλαντ, Σίμοντς και Τζουπ, ενώ ο Κίλιαν Μέρφι και ο Ντζιμόν Χούνσου (Djimon Hounsou) προστέθηκαν στο καστ για το δεύτερο μέρος. Ο Μάικλ Σαρνόσκι (Michael Sarnoski) σκηνοθέτησε το πρίκουελ του 2024, «A Quiet Place: Day One», με πρωταγωνιστές, τους Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o) και Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn). Και οι τρεις ταινίες έχουν αποφέρει συνολικά εισπράξεις που αγγίζουν τα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Με την ένταξή του στο franchise, ο Τζακ Ο’Κόνελ συνεχίζει το σερί επιτυχιών του στο είδος του τρόμου, μετά το «Sinners», το οποίο κέρδισε τέσσερα Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής και τις δύο ταινίες του «28 Years Later», συμπεριλαμβανομένου του «The Bone Temple» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο σε σκηνοθεσία της Νία ΝταΚόστα (Nia DaCosta).

Διαβάστε επίσης:

«Dune: Part Three»: Η Warner Bros. κυκλοφόρησε τα πόστερ των πρωταγωνιστών του πολυαναμενόμενου φινάλε της τριλογίας (photos)

Η Ακαδημία απαντά για τις παραλείψεις στο αφιέρωμα στα Όσκαρ: «Αυτό ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των βραβείων»

Όσκαρ: Ποια είναι η πραγματική αξία του χρυσού αγαλματιδίου