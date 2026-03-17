ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:31
Όσκαρ: Ποια είναι η πραγματική αξία του χρυσού αγαλματιδίου

Για τους νικητές των Όσκαρ το χρυσό αγαλματίδιο είναι, αναμφισβήτητα, ανεκτίμητο. Τι ισχύει, ωστόσο, για την πραγματική του αξία;

Όπως αναφέρει το E! News, το περίφημο βραβείο δεν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, αλλά από μπρούντζο με επικάλυψη 24 καρατίων, με το κόστος κατασκευής του, συνολικά, μαζί με τα υλικά και την εργασία, να κυμαίνεται περίπου από 400 έως 1.000 δολάρια, ανάλογα και με την τιμή του χρυσού.

Η κατασκευή των αγαλματιδίων γίνεται από την εταιρεία UAP Polich Tallix στη Νέα Υόρκη, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου τρεις μήνες για την παραγωγή 50 αγαλματιδίων.

Ωστόσο, η πραγματική «αξία» ενός Όσκαρ δεν αποτυπώνεται στην τιμή του. Σύμφωνα με κανονισμό της Academy of Motion Picture Arts and Sciences από το 1951, οι νικητές ή οι κληρονόμοι τους δεν μπορούν να πουλήσουν το αγαλματίδιο χωρίς πρώτα να το προσφέρουν στην Ακαδημία για μόλις 1 δολάριο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παρά τον αυστηρό αυτόν κανόνα, έχουν υπάρξει κάποιες εξαιρέσεις, όπως το 2004 η κόρη του Όρσον Γουέλς που κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικά το δικαίωμα να πουλήσει το Όσκαρ του πατέρα της.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι όταν ένα Όσκαρ φτάσει στην ελεύθερη αγορά, οι τιμές εκτοξεύονται. Το 1999, ο Μάικλ Τζάκσον αγόρασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το «Gone With the Wind» έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Παρόμοια αγαλματίδια, μάλιστα, που ανήκαν σε θρύλους του Χόλιγουντ όπως οι Μπέτι Ντέιβς και Κλαρκ Γκέιμπλ έχουν πωληθεί σε τιμές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων...

