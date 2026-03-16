Το νέο τοπίο των Όσκαρ

Εδώ και κάποια χρόνια, η βραδιά της απονομής των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες, έχει μετατραπεί σε απλή υπόθεση επιβεβαίωσης των προγνωστικών, όπως αυτά προέρχονται από τις στοιχηματικές εταιρείες. Πλην ελαχιστότατων εξαιρέσεων, το όνομα της ταινίας ή του συντελεστή της, το οποίο θα ακολουθήσει την πρόταση «and the winner is…» είναι εκ των προτέρων γνωστό και σπάνια διαψεύδεται. Έτσι, στη χθεσινή τελετή ουδείς εξεπλάγη από την πολλαπλή επανάληψη του τίτλου «One battle after the other» («Η μία μάχη μετά την άλλη») -έξι για την ακρίβεια- πίσω από τα πλέον σημαντικά βραβεία. Καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, διασκευασμένο σενάριο και μοντάζ, μεταξύ των άλλων, χάρισαν το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια συντελεστών της ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον. Συγχρόνως, για τον δεύτερο ανδρικό ρόλο στο φιλμ, τιμήθηκε για τρίτη φορά ο Σον Πεν, μετά τα παλαιότερα «Μυστικό ποτάμι» και «Milk». Η δική του «επαναστατική πράξη» ήταν το γεγονός ότι δεν προσήλθε στην τελετή. Η δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον διέθετε την τέχνη να πατάει σε δυο βάρκες, προβάλλοντας από τη μία τον αγώνα των αριστερίστικων οργανώσεων στην Αμερική του ‘70 και τη συνέχειά της -μέσω της νεότερης γενιάς- κι από την άλλη, καταλήγοντας σ’ ένα ολότελα «συμβατικό φινάλε». Έτσι, χωρίς να προδοθούν βασικές αρχές της χολιγουντιανής κινηματογραφίας, παρουσιάζονται όλες οι εναλλακτικές αντιλήψεις, οπότε όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ας μην ξεχνάμε, ότι στο τοπίο του Λος Άντζελες, οι περισσότεροι από τους δημιουργούς και τους ηθοποιούς φέρονται συμπαθούντες του κόμματος των Δημοκρατικών και των ανησυχιών του. Παρά ταύτα, στη χθεσινή τελετή δεν ακούστηκε τίποτα σχετικό με την ανησυχία των πολέμων, έστω κι αν κύριος «μέτοχός» τους είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μόνη εξαίρεση κάποιες χιουμοριστικές νύξεις του για δεύτερη συνεχή παρουσιαστή, Κόναν Ο‘Μπράιεν.

Τρεις από τους τέσσερις βραβευμένους για τους ρόλους τους, η Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν (τέταρτος έγχρωμος βραβευμένος ηθοποιός, στην ιστορία των Όσκαρ) και η εβδομηνταπεντάχρονη Έιμι Μάντιγκαν. Ο τέταρτος της παρέας, ο Σον Πεν, δεν προσήλθε για την «παραλαβή»

Αυτοκαταστροφικές αναρτήσεις

Πάντως, όπως θα όφειλε κάθε ανάλογη γιορτή, η οποία σέβεται τον εαυτό της, κρατάει κάποια σημεία ανταγωνιστικότητας, ως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας τη σχετική αγωνία. Φέτος το πλέον ανταγωνιστικό πεδίο ήταν αυτό του Α’ ανδρικού ρόλου, όπου το αρχικό φαβορί, ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme», έχασε το Όσκαρ την τελευταία στιγμή από τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν (όχι τον μπασκετμπολίστα, φυσικά), για την ερμηνεία στο «Sinners» («Αμαρτωλοί»). Ο λόγος είναι οι διαδικτυακές αναρτήσεις του Σαλαμέ, οι οποίες υπήρξαν μειωτικές για τους καλλιτέχνες του χορού και της όπερας και ξεσήκωσαν ηχηρές αντιδράσεις. Έτσι, ο θεωρούμενος, γενικότερα, αφελής ηθοποιός βρέθηκε εκτός νυμφώνος, παθαίνοντας ότι και η συνάδελφός του, Κάρλα Σοφία Γκασγκόν πέρυσι. Ως πρωταγωνίστρια του φιλμ «Εμίλια Πέρες», έχασε την ευκαιρία να αποτελέσει την πρώτη τρανς ηθοποιό, με το αγαλματίδιο στο χέρι. Αιτία κάποιες αναρτήσεις της εις βάρος μεταναστών, οι οποίες ανασύρθηκαν από το διαδίκτυο. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι τις έφερε στο φως η ανταγωνίστριά της Φερνάντα Τόρες, η οποία κέρδισε τελικά το Όσκαρ, για το «Είμαι ακόμη εδώ». Η ταινία της Τόρες ήταν βραζιλιάνικη παραγωγή, όπως και η άλλη μεγάλη χαμένη της χθεσινής βραδιάς, ο «Μυστικός πράκτορας», ο οποίος έχασε τελικά τη μάχη για την ξενόγλωσση ταινία, από τη «Συναισθηματική αξία» του Γιόζεφ Τρίερ. Η νορβηγική ταινία σαρώνει τα βραβεία, όπου παρουσιάζεται, θεωρούμενη ως μια πηγή οξυγόνου για το ευρωπαϊκό σινεμά. Ίσως το ίδιο να ισχύει για το ισπανικό «Sirat», το οποίο δεν άκουσε το όνομά του για τα εντυπωσιακά επιτεύγματά του στην ηχοληψία, ωστόσο έθεσε τον τίτλο του στην υπηρεσία μιας φρέσκιας κινηματογραφικής άποψης από την Ευρώπη.

Ο χαμένος της τελευταίας στιγμής, Τιμοτέ Σαλαμέ, προσέρχεται στην αίθουσα του Dolby theatre

Κατά τα άλλα, οι βραβεύσεις ήσαν δίκαιες, όπως αυτή του «Sinners» για τη φωτογραφία. Δίκαια και αδιαμφισβήτητα ήταν επίσης τα υπόλοιπα βραβεία πρώτων και δεύτερων ρόλων. Η πρώτη παρουσία της Τζέσι Μπάκλεϊ στη σκηνή του Dolby theatre συνοδεύτηκε από την απόλυτη αποδοχή και θαυμασμό για την ερμηνεία της στο μάλλον παραγκωνισμένο, κατά τα άλλα, «Άμνετ». Όπως δίκαια επιβραβεύτηκε με το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου η Έιμι Μάντιγκαν, για το «Weapons». Γίνεται φανερό ότι όταν είσαι προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις, παίρνεις αυτό που σού ανήκει. Αλλιώς, πληρώνεις την αμετροέπειά σου, με τη διάχυτη παρουσία του διαδικτύου στο νέο τοπίο των Όσκαρ, η μόνη που ανατρέπει προγνωστικά και φαβορί. Πάντως, στη διάρκεια της βραδιάς ακούστηκε κι ένα ελληνικό όνομα, αυτό της ελληνικής καταγωγής Σοφία Κουλουκουντίς, για το πρώτη φορά απονεμηθέν βραβείο κάστινγκ.

