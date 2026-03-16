Όσκαρ 2026: Σάρωσε το «One Battle After Another» – Οι νικητές, οι εκπλήξεις και οι μεγάλες στιγμές της βραδιάς (Videos/Photos)

Με ξεχωριστές στιγμές και εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε η 98η απονομή των Όσκαρ 2026 με την ταινία «One Battle After Another» να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έξι συνολικά αγαλματίδια.

Το φιλμ επικράτησε της βασικής ανταγωνίστριας παραγωγής «Sinners», που τελικά περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία. Πρόκειται για τα Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan, Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, Φωτογραφίας, και Πρωτότυπης Μουσικής.

Το «Sinners» είχε συγκεντρώσει, μάλιστα, έντονο ενδιαφέρον στη φετινή τελετή, καταγράφοντας ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για ταινία σε μία χρονιά.

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners…

ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Jessie Buckley για το Hamnet.

Το βραβείο σκηνοθεσίας σήκωσε ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» το πρώτο Όσκαρ σκηνοθεσίας της καριέρας του, ενώ τα Όσκαρ για τους Β΄Ρόλους πήρε ο Sean Penn για το «One Battle After Another» και έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός που παίρνει 3 Όσκαρ, ενώ η Amy Madigan με το Weapons.

JUST IN: The Oscar for Best Directing goes to Paul Thomas Anderson for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/WX337LtqLi — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Βραβευμένος και… απών ο Sean Penn

Μπορεί ο Σον Πεν να κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου ως συνταγματάρχης Στίβεν Τζ. Λόκτζοου στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», ωστόσο δεν έδωσε το παρών στην τελετή.

Η εφημερίδα New York Times -επικαλούμενη δύο άτομα που μίλησαν ανώνυμα- ανέφερε μετά τη νίκη του ότι ο Σον Πεν ταξίδεψε στην Ευρώπη τις ημέρες πριν από τα Όσκαρ και ότι το σχέδιό του «από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας» ήταν να περάσει χρόνο στην Ουκρανία αντί να παραστεί στην τελετή.

Ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος κέρδισε την ίδια κατηγορία πέρυσι για τη δουλειά του στην ταινία «A Real Pain», παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του ηθοποιού.

«Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, ή δεν ήθελε, οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του» είπε αστειευόμενος.

lol at Kieran Culkin's unscripted joke about no-show Sean Penn after he won Supporting Actor (his THIRD Oscar)



"Sean Penn couldn't be here this evening…or didn't want to…so I'll be accepting this award on his behalf." pic.twitter.com/L2BcB2deAq — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Ο Πεν είχε κερδίσει στο παρελθόν το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» το 2004 και «Milk» το 2009. Έχει επίσης προταθεί για Όσκαρ στο παρελθόν για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Dead Man Walking», «Sweet and Lowdown» και «I Am Sam».

Ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα από τον Javier Bardem

Ο Javier Bardem ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ωστόσο, πριν ανακοινώσει τον νικητή επέλεξε να απευθυνθεί στο κοινό με μια σύντομη αλλά φορτισμένη δήλωση.

«Οχι στον πόλεμο και ελευθερία στην Παλαιστίνη» είπε, ανοίγοντας την παρουσίασή του, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από αρκετούς παρευρισκόμενους στην αίθουσα.

Το μήνυμα δεν περιορίστηκε μόνο στα λόγια του. Ο Μπαρδέμ εμφανίστηκε φορώντας στο πέτο του σμόκιν του δύο κονκάρδες, η μία με το σύνθημα «Οχι στον πόλεμο» και η άλλη υπέρ της Παλαιστίνης, μετατρέποντας την παρουσία του στη σκηνή σε μια συμβολική πολιτική δήλωση.

«Τέλος στη γενοκτονία, τέλος στον πόλεμο» είπε ο ηθοποιός που έχει κάνει και στο παρελθόν αντίστοιχες δηλώσεις.

Ελληνική παρουσία με Όσκαρ κάστινγκ

Ο Γιώργος Λάνθιμος με τη Bungonia δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο, ωστόσο, αγαλματίδιο εξασφάλισε η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής η οποία έγραψε ιστορία στα φετινά Όσκαρστην κερδίζοντας το βραβείο Casting για την ταινία «One battle after Another», το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που απονεμήθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγόρια.

Η διάκρισή της σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, τη θεσμική αναγνώριση ενός επαγγέλματος που επί δεκαετίες παρέμενε στο παρασκήνιο.

Το αφιέρωμα In Memoriam για τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή φέτος

Σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για τους καλλιτέχνες που έφυγαν φέτος από τη ζωή, φίλοι και συνάδελφοί τους ανέβηκαν στην σκηνή, τα φώτα έσβησαν, και στην μεγάλη οθόνη προβλήθηκαν φωτογραφίες τους και πλάνα από τις συμμετοχές τους σε γνωστές σειρές και ταινίες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Rob Reiner.

«Οι ταινίες του φίλου μου του Ρομπ θα αντέξουν για πολλές ζωές, γιατί μιλούσαν για όσα μας κάνουν να γελάμε και να κλαίμε και για όσα φιλοδοξούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι στα δικά του μάτια, πολύ πιο καλοί, πολύ πιο αστείοι και πολύ πιο ανθρώπινοι. Στα εκατομμύρια ανθρώπων που απόλαυσαν τις ταινίες του όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να ξέρετε εδώ και σε όλο τον κόσμο πόσες φορές μου έλεγε ο Ρομπ ότι σήμαιναν τα πάντα γι’ αυτόν το γεγονός ότι το έργο του σήμαινε κάτι για εσάς» είπε ο σταρ της ταινίας του 1989 «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», Μπίλι Κρίσταλ, ο οποίος βρέθηκε στα βραβεία Όσκαρ 2026 το βράδυ της Κυριακής για να τιμήσει τον δημιουργό.

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία

-One Battle after Another – Warner Bros

Σκηνοθεσία

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another

Α’ Γυναικείος Ρόλος

-Jessie Buckley για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

-Michael B. Jordan για το Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

-Ryan Coogler για το Sinners

B’ Γυναικείος Ρόλος

-Amy Madigan για το Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

-Sean Pen για το One Battle after Another

Μουσική

-Ludwig Gορansson για το Sinners

Κοστούμια

-Kate Hawley για το «Frankenstein»

Φωτογραφία

-Autumn Durald Arkapaw για το Sinners

Μοντάζ

-Andy Jurgensen για το One Battle after Another

Τραγούδι

-«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Σκηνογραφία

-Tamara Deverell για το «Frankenstein»

Δεθνής Ταινία

-«Sentimental Value» (Νορβηγία)

Ταινία Animation

-KPop Demon Hunters

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

-Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

-All the Empty Rooms

Οπτικά Εφέ

-Avatar: Fire and Ash

Ήχος

-F1

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Frankenstein

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

-The Girl Who Cried Pearls

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action – Δύο οι νικητές καθότι σημειώθηκε ισοπαλία

-Two People Exchanging Saliva

-The Singers

Casting

-Κασάντρα Κουλουκούντις για το One Battle after Another

Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

