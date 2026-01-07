Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκινά η δίκη του Νικ Ράινερ, του γιου του γνωστού σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία των γονιών του.
Ο γιος του σκηνοθέτη κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει από ισόβια ως και θανατική ποινή, σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Καλιφόρνια.
Η διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 7 Ιανουαρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την δολοφονία του ζευγαριού από το ίδιο τους το παιδί, με μαχαιριές.
