07.01.2026 14:47

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

07.01.2026 14:47
rob-reiner

Ξεκινά η δίκη του Νικ Ράινερ, του γιου του γνωστού σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο γιος του σκηνοθέτη κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει από ισόβια ως και θανατική ποινή, σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Καλιφόρνια.

Η διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 7 Ιανουαρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την δολοφονία του ζευγαριού από το ίδιο τους το παιδί, με μαχαιριές.

1 / 3