Γροιλανδία: Τα εντυπωσιακά πράγματα που δεν γνωρίζατε για το νησί – και… ορέγεται ο Τραμπ (Photos)

Η Γροιλανδία δεν έρχεται με τον πιο ευχάριστο τρόπο στην παγκόσμια επικαιρότητα τα τελευταία 24ωρα.

Το γεγονός ότι την εποφθαλμιά μόνιμα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τις ωμές στρατιωτικές απειλές που εκτοξεύει πλέον ο Λευκός Οίκος, ζητώντας την προσάρτησή της στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες μέρες μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα, μόνο σε μία εφιαλτική συγκυρία οδηγεί.

Έχει όμως ενδιαφέρον να δει κανείς τι είναι η Γροιλανδία, από γεωγραφική, οικονομική και… τουριστική άποψη.

Σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το geografikoi.gr παρουσιάζει την ορατή, αλλά και αθέατη πλευρά της Γροιλανδίας, ξεκινώντας με τις βασικές «συγκλονιστικές πληροφορίες για το μεγαλύτερο νησί του κόσμου»:

Η Γροιλανδία βρίσκεται τόσο βόρεια όσο και νότια του Αρκτικού Κύκλου.

Είναι πιο κοντά στην ανατολική ακτή του Καναδά και συνδέεται με τη Βόρεια Αμερική μέσω μιας υποθαλάσσιας κορυφογραμμής.

Ο πλησιέστερος ευρωπαϊκός γείτονας της Γροιλανδίας είναι η Ισλανδία.

Η χώρα είναι τεχνικά μέρος του Βασιλείου της Δανίας, αλλά έχει αυξημένη αυτονομία με δική της εγχώρια κυβέρνηση.

Πρωτεύουσα της Γροιλανδίας είναι η Νουούκ, ένας μικρός οικισμός περίπου 18.000 κατοίκων.

Οι ντόπιοι ονομάζονται Γροιλανδοί και το 90% είναι Ινουίτ. Η επίσημη γλώσσα τους είναι η Γροιλανδική.

Οι Γροιλανδοί μιλούν επίσης δανικά και αγγλικά.

Το τοπικό νόμισμα είναι η κορώνα Δανίας (DKK).

Η Γροιλανδία κάποτε ήταν πράσινη

Το όνομα λέγεται ότι δόθηκε από τον Έρικ τον Ερυθρό, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί τη δεκαετία του 900, αφού εξορίστηκε από την Ισλανδία για φόνο.

Κάποιοι λένε ότι έδωσε αυτό το όνομα ως ένα είδος μεσαιωνικού μάρκετινγκ, ελπίζοντας να κάνει περισσότερους αποίκους να τον ακολουθήσουν.

Άλλοι πιστεύουν ότι οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες και η γη πιο πράσινη εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τον ακολουθήσουν. Υπήρχαν περίπου 280 αγροκτήματα στους δύο πρώτους κύριους οικισμούς.

4.500 χρόνια Ιστορίας

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, οι πρώτοι άνθρωποι πιστεύεται ότι έφτασαν στη Γροιλανδία γύρω στο 2500 π.Χ. Η πρώτη μεταναστευτική ομάδα πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε και την διαδέχθηκαν πολλές άλλες ομάδες που μετανάστευσαν από τη Βόρεια Αμερική.

Στις αρχές του 10ου αιώνα, Σκανδιναβοί από την Ισλανδία εγκαταστάθηκαν στο ακατοίκητο νότιο τμήμα της Γροιλανδίας, αλλά τα ίχνη τους φαίνεται να εξαφανίζονται στα τέλη του 15ου αιώνα.

Οι Ινουίτ μετανάστευσαν εδώ από την Ασία τον 13ο αιώνα και η γενεαλογία τους επιβίωσε μέχρι σήμερα.

Οι περισσότεροι Γροιλανδοί Ινουίτ είναι οι άμεσοι απόγονοί τους και συνεχίζουν να ακολουθούν μερικές από τις παλιές παραδόσεις όπως θα δούμε και παρακάτω.

Το μεγαλύτερο μέρος της Γροιλανδίας καλύπτεται από πάγο

Η Γροιλανδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα στρώματα πάγου στον κόσμο.

Μόνο στην Ανταρκτική συναντάμε κάτι μεγαλύτερο. Επηρεάζει το επίπεδο της θάλασσας και καλύπτει περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα – περίπου το 80% της χώρας.

Οι θερμοκρασίες στη Γροιλανδία

Συνεπώς το 20% της γης δεν καλύπτεται από το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας, κι έτσι κατά κάποιον τρόπο ένα μέρος του νησιού ανταποκρίνεται στην ονομασία του.

Η Νότια Γροιλανδία βρίσκεται τεχνικά σε χαμηλότερο, θερμότερο γεωγραφικό πλάτος από την Ισλανδία, αλλά σε αντίθεση με την Ισλανδία δεν επηρεάζεται από το Ρεύμα του Κόλπου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επωφελείται από τις ίδιες εύκρατες συνθήκες.

Παρολαυτά το καλοκαίρι μπορεί να είναι αρκετά ευχάριστο στο νησί. Δεν είναι ασυνήθιστο η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18-20 βαθμών Κελσίου, εάν ο ήλιος λάμπει και δεν έχει πολύ αέρα. Το αντηλιακό είναι χρήσιμο αξεσουάρ και στην Γροιλανδία.

Η Νουούκ από ψηλά

Σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γροιλανδίας ζει στην πρωτεύουσα Νουούκ (Nuuk, που σημαίνει το Ακρωτήρι, ενώ στα δανικά λέγεται Godthåb το οποίο μεταφράζεται ως Καλή Ελπίδα).

Η πόλη είναι η μεγαλύτερη, πιο κοσμοπολίτικη πόλη του νησιού και θα βρείτε πολλά μουσεία, μοντέρνα καφέ και μπουτίκ μόδας παρόλο το μικρό της μέγεθος.

Για να γνωρίσετε καλύτερα τη χώρα, επισκεφθείτε οπωσδήποτε το Εθνικό Μουσείο της Γροιλανδίας, το Πολιτιστικό Σπίτι Katuaq καθώς και το Μουσείο Τέχνης Nuuk.

Περιτριγυρισμένη από ένα πανόραμα βουνών, η πόλη είναι σκαρφαλωμένη στο στόμιο ενός γιγάντιου συστήματος φιόρδ, προσφέροντας εύκολες ημερήσιες εκδρομές στα φιόρδ και στη γύρω φύση.

Οι θερμές πηγές της Γροιλανδίας

Οι θερμές πηγές σε ένα τσουχτερό περιβάλλον είναι κύριο χαρακτηριστικό της Ισλανδίας, αλλά κι η Γροιλανδία έχει να προσφέρει αντίστοιχες απολαύσεις στο νησί Uunartoq.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ παγώνει κονδύλια 10 δισεκ. δολαρίων που προορίζονταν για τη φροντίδα παιδιών

To Ιράν σε αναβρασμό: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ανησυχούν οι μουλάδες μετά τη Βενεζουέλα (Photos)

Στη φυλακή πέθανε πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της ΕΣΣΔ