Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν αποκλείει ακόμη και στρατιωτική λύση για την απόκτησή της, για αγορά κάνει λόγο ο Ρούμπιο – Συναγερμός σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Λευκού Οίκου σχετικά με τη Γροιλανδία, καθώς η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει «φάσμα επιλογών» για την απόκτηση της νήσου, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Όπως ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε δήλωσή της, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας» και είναι «ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων των ΗΠΑ στην περιοχή της Αρκτικής». Σύμφωνα με την ίδια, «η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που βρίσκεται στη διάθεση του προέδρου».

Ευρωπαϊκή ανησυχία και εκκλήσεις για διάλογο

Ο αποφασιστικός και επιθετικός τόνος της Ουάσιγκτον έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκκλήσεις για διάλογο από τη Δανία και τη Γροιλανδία, αλλά και με την αυξανόμενη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η Κοπεγχάγη ζήτησαν την άμεση πραγματοποίηση συνομιλιών με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα διαλυθούν οι «παρεξηγήσεις» γύρω από τις προθέσεις των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, μετέδωσαν χθες Τρίτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Απόρριψη των αμερικανικών επιχειρημάτων

Η Δανία και η Γροιλανδία αμφισβητούν ευθέως το βασικό επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο η νήσος αποτελεί πεδίο έντονης κινεζικής και ρωσικής παρουσίας.

«Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η Γροιλανδία έχει γεμίσει κινεζικές επενδύσεις», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για «λανθασμένη ανάγνωση» της κατάστασης ασφαλείας. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Δανία «φυλάσσει το βασίλειο» και κάλεσε να μη «δραματοποιείται» η κατάσταση.

Σημείωσε ακόμη ότι η Κοπεγχάγη έχει επενδύσει τους τελευταίους 12 μήνες περίπου 90 δισεκατομμύρια κορόνες (1,2 δισ. ευρώ) για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική.

Παρέμβαση Μακρόν και προειδοποιήσεις για το NATO

Ανησυχία εξέφρασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε πως δεν μπορεί να φανταστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραβιάσουν την εθνική κυριαρχία της Δανίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση σε κράτος-μέλος του NATO θα ισοδυναμούσε με «το τέλος των πάντων», πλήττοντας θεμελιωδώς την παγκόσμια ασφάλεια όπως διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως τόνισε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Δανία, αλλά «ολόκληρη την Ευρώπη».

Ευρωπαϊκή και σκανδιναβική στήριξη

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση υποστήριξης προς τη Δανία, τονίζοντας ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον της νήσου.

Παρόμοια στάση κράτησαν και οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών χωρών, επαναλαμβάνοντας την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

Επιμονή Τραμπ στις διεκδικήσεις

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ και στενοί του συνεργάτες εντείνουν τη ρητορική τους. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της αμερικανικής προεδρίας Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε την απόκτηση της Γροιλανδίας «επίσημη θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ», δηλώνοντας ευθέως ότι «η Γροιλανδία πρέπει να είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκων, έχει επανειλημμένα δηλώσει —με τη στήριξη της Δανίας— ότι δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της.

