Τουρκία: Να καταθέσουν τα όπλα όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες ζητά ο Γκιουλέρ

Όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία, πρέπει να καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) και όλες οι ομάδες που συνδέονται με αυτό πρέπει να σταματήσουν αμέσως κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται, και στη Συρία, και να καταθέσουν άνευ όρων τα όπλα τους, σύμφωνα με την απόφαση διάλυσης», δήλωσε, αναφερόμενος στην απόφαση του PKK τον Μάιο να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και κυρίως στο PKK, το PYD, τις YPG και τις ΣΔΔ, να εδραιωθούν στην περιοχή», πρόσθεσε, επικαλούμενος τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και τις Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ΣΔΔ.

Διαβάστε επίσης:

«Βράζει» το Ιράν από τις διαδηλώσεις: Στους δρόμους παραμένουν οι Ιρανοί, παρά την άγρια καταστολή (Video)

Άλλα’ντ’άλλων στις ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα: Εκλογές εδώ και τώρα θέλει ο Τζόνσον, «αδύνατον» λέει ο Τραμπ

Μίνι… εκβιασμός Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: «Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν»