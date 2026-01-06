search
06.01.2026 20:58

Τουρκία: Να καταθέσουν τα όπλα όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες ζητά ο Γκιουλέρ

06.01.2026 20:58
GULER

Όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία, πρέπει να καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) και όλες οι ομάδες που συνδέονται με αυτό πρέπει να σταματήσουν αμέσως κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται, και στη Συρία, και να καταθέσουν άνευ όρων τα όπλα τους, σύμφωνα με την απόφαση διάλυσης», δήλωσε, αναφερόμενος στην απόφαση του PKK τον Μάιο να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και κυρίως στο PKK, το PYD, τις YPG και τις ΣΔΔ, να εδραιωθούν στην περιοχή», πρόσθεσε, επικαλούμενος τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και τις Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ΣΔΔ.

