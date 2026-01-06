search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
06.01.2026 19:54

Άλλα’ντ’άλλων στις ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα: Εκλογές εδώ και τώρα θέλει ο Τζόνσον, «αδύνατον» λέει ο Τραμπ

06.01.2026 19:54
Τουλάχιστον ασυνεννοησία – για να χρησιμοποιήσουμε επιεική έκφραση – φαίνεται ότι επικρατεί στην Ουάσινγκτον για το τι μέλλει γενέσθαι με τη Βενεζουέλα, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις που λένε ότι πέραν της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ώστε να δικαστούν στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κάποιο μακροχρόνιο σχέδιο για τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η πολυφωνία στην Ουάσινγκτον σχετικά με το ζήτημα της διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα για την ανάδειξη νέου προέδρου της χώρας: ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι «αναμένω ότι θα προκηρυχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα. Φυσικά κάποια πράγματα ακόμη προσδιορίζονται, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σύντομα. Νομίζω πως θα είναι απαραίτητο προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία και η χώρα».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, μιλώντας στο NBC News, απέκλείσε κάθε ενδεχόμενο εκλογών στη Βενεζουέλα μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, με ρητορική που… κάτι θυμίζει στους Έλληνες: «Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη χώρα. Δεν μπορεί να κάνει εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μπορεί καν να ψηφίσει. […] Όχι, θα χρειαστεί ένα διάστημα. Πρέπει – πρέπει να “νοσηλεύσουμε” τη χώρα για να ξανασταθεί στα πόδια της», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπεθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει απορρίψει την Μαρία Κορίνα Ματσάδο – επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα – για τη θέση του προέδρου της Βενεζουέλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA έχει διαμηνύσει στον Λευκό Οίκο ότι η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει αναλάβει καθήκοντα προέδρου, καθώς και άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης του απαχθέντος προέδρου, είναι η καλύτερη λύση για την διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα.

