Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

Η Δανία, μαζί με έξι χώρες-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία, ζητώντας σεβασμό της «κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων», μετά από νέες απειλές της Ουάσινγκτον για την ενσωμάτωση της νησιωτικής χώρας στις ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», ανέφεραν στην κοινή δήλωση οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δήλωση υπενθύμισε ότι η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει «βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη», επιβεβαιώνοντας ότι πολλοί ευρωπαίοι σύμμαχοι ενίσχυσαν την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους για να διατηρήσουν την ασφάλεια στην περιοχή.

«Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει επομένως να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων. Αυτές είναι καθολικές αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε», υπογράμμισαν οι ηγέτες.

Σημείωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι «βασικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951».

Οι… ορέξεις του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας, και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να το πράξει με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Μια μέρα μετά την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη απαγωγή του προέδρου Νικολά Μαδούρο, ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή τις διαθέσεις του για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, προέτρεψε τον Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές». Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η ΕΕ, εξέφρασαν τη Δευτέρα την έντονη υποστήριξή τους προς τη Δανία και τη Γροιλανδία, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο ότι το μέλλον του νησιού θα μπορούσε να αποφασιστεί από εξωτερικές δυνάμεις και τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Αλαζονεία από τις ΗΠΑ

Ωστόσο, ήδη η Ουάσινγκτον αμφισβητεί ακόμα και το δικαίωμα της Δανίας να υπερασπιστεί τη σχέση της, αλλά και τον αυτόνομο χαρακτήρα της Γροιλανδίας. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και -κατά πολλούς- η eminence grise του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, μιλώντας στο CNN, σημειώσε χαρακτηριστικά: «Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο δικαίωμα έχει η Δανία να ασκεί έλεγχο στη Γροιλανδία; Ποια είναι η βάση της εδαφικής της διεκδίκησης; Ποια είναι η βάση για να έχει τη Γροιλανδία ως αποικία της Δανίας;».

Μάλιστα, απαντώντας στην Φρέντερικσεν, η οποία συνέδεσε τη μοίρα του ΝΑΤΟ με αυτή της Γροιλανδίας, είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ. Για να εξασφαλίσουν οι ΗΠΑ την περιοχή της Αρκτικής με σκοπό την προστασία και την υπεράσπιση του ΝΑΤΟ και των συμφερόντων του, είναι προφανές ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε ως χώρα. Είναι μια διαδικασία που θα ακολουθήσουμε ως κοινότητα εθνών».

Δεν υπάρχει, είπε, «καμία ανάγκη να σκεφτούμε ή να συζητήσουμε» για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν θα πολεμήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα».

