Απίστευτο: Η σύλληψη του Μαδούρο μετατράπηκε σε «fashion trend» – Εξαντλήθηκε στις ΗΠΑ η φόρμα της Nike που φορούσε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εν μέσω της γεωπολιτικής διεθνούς κρίσης που προκάλεσε η αμερικανική παρέμβαση και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ορισμένοι εστίασαν στη… μόδα.
Αφορμή, μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά φόρμα Nike, η οποία προκάλεσε… φρενίτιδα στο διαδίκτυο και «μετέτρεψε» τον Μαδούρο σε απρόσμενο «fashion influencer» του 2026.
Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
Το αποτέλεσμα ήταν η ταχεία διάδοση memes «Just Coup It», αναρτήσεις «steal the look» και εκρηκτική αύξηση αναζητήσεων για το Nike Tech Fleece.
Οι αναζητήσεις για «Nike Tech» στο Google εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με το Google Trends, φτάνοντας σε κορύφωση 100 μονάδων στις 4 Ιανουαρίου.
Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU— Complex Style (@ComplexStyle) January 4, 2026
Το Nike Tech αναφέρθηκε σε πάνω από 5.000 αναρτήσεις την ημέρα στο X μεταξύ 3 και 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την PeakMetrics — από περίπου 325 αναρτήσεις την ημέρα κατά μέσο όρο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Αυτό οδήγησε τα γκρι Nike Tech jackets — που πλέον αποκαλούνται «Maduro grey» — να εξαντληθούν σχεδόν σε όλα τα μεγέθη στον αμερικανικό ιστότοπο της Nike.
Bruh the Nike Tech Fleece is sold out 😭 pic.twitter.com/SoB6uSvrr7— Degen, CPA (@Degen_CPA) January 4, 2026
(Με πληροφορίες από Euronews)
Διαβάστε επίσης:
Οργή κατά του Grok στο Twitter – Η πλατφόρμα του Μασκ «γδύνει» γυναίκες και παιδιά
Στη «σκιά» της Βενεζουέλας οι «35» Σύμμαχοι συζητούν για την Ουκρανία στο Παρίσι – «Όλοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις»
Μαδούρο: Επιστρέφει στις 17 Μαρτίου στο δικαστήριο – Το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, οι μώλωπες της συζύγου του και οι λογομαχίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.