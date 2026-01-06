Απίστευτο: Η σύλληψη του Μαδούρο μετατράπηκε σε «fashion trend» – Εξαντλήθηκε στις ΗΠΑ η φόρμα της Nike που φορούσε

Εν μέσω της γεωπολιτικής διεθνούς κρίσης που προκάλεσε η αμερικανική παρέμβαση και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ορισμένοι εστίασαν στη… μόδα.

Αφορμή, μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά φόρμα Nike, η οποία προκάλεσε… φρενίτιδα στο διαδίκτυο και «μετέτρεψε» τον Μαδούρο σε απρόσμενο «fashion influencer» του 2026.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Το αποτέλεσμα ήταν η ταχεία διάδοση memes «Just Coup It», αναρτήσεις «steal the look» και εκρηκτική αύξηση αναζητήσεων για το Nike Tech Fleece.

Οι αναζητήσεις για «Nike Tech» στο Google εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με το Google Trends, φτάνοντας σε κορύφωση 100 μονάδων στις 4 Ιανουαρίου.

Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU January 4, 2026

Το Nike Tech αναφέρθηκε σε πάνω από 5.000 αναρτήσεις την ημέρα στο X μεταξύ 3 και 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την PeakMetrics — από περίπου 325 αναρτήσεις την ημέρα κατά μέσο όρο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυτό οδήγησε τα γκρι Nike Tech jackets — που πλέον αποκαλούνται «Maduro grey» — να εξαντληθούν σχεδόν σε όλα τα μεγέθη στον αμερικανικό ιστότοπο της Nike.

Bruh the Nike Tech Fleece is sold out 😭 pic.twitter.com/SoB6uSvrr7 January 4, 2026

(Με πληροφορίες από Euronews)

