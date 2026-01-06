search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

06.01.2026 14:10

Απίστευτο: Η σύλληψη του Μαδούρο μετατράπηκε σε «fashion trend» – Εξαντλήθηκε στις ΗΠΑ η φόρμα της Nike που φορούσε

06.01.2026 14:10
Εν μέσω της γεωπολιτικής διεθνούς κρίσης που προκάλεσε η αμερικανική παρέμβαση και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ορισμένοι εστίασαν στη… μόδα.

Αφορμή, μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά φόρμα Nike, η οποία προκάλεσε… φρενίτιδα στο διαδίκτυο και «μετέτρεψε» τον Μαδούρο σε απρόσμενο «fashion influencer» του 2026.

Το αποτέλεσμα ήταν η ταχεία διάδοση memes «Just Coup It», αναρτήσεις «steal the look» και εκρηκτική αύξηση αναζητήσεων για το Nike Tech Fleece.

Οι αναζητήσεις για «Nike Tech» στο Google εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με το Google Trends, φτάνοντας σε κορύφωση 100 μονάδων στις 4 Ιανουαρίου.

Το Nike Tech αναφέρθηκε σε πάνω από 5.000 αναρτήσεις την ημέρα στο X μεταξύ 3 και 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την PeakMetrics — από περίπου 325 αναρτήσεις την ημέρα κατά μέσο όρο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυτό οδήγησε τα γκρι Nike Tech jackets — που πλέον αποκαλούνται «Maduro grey» — να εξαντληθούν σχεδόν σε όλα τα μεγέθη στον αμερικανικό ιστότοπο της Nike.

(Με πληροφορίες από Euronews)

