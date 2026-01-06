Στη «σκιά» της Βενεζουέλας οι «35» Σύμμαχοι συζητούν για την Ουκρανία στο Παρίσι – «Όλοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις»

Κάτω από τη βαριά σκιά των όσων συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, Ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας και απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντώνται στο Παρίσι με σκοπό καταδείξουν τη «σύγκλισή» τους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο και να αποσαφηνίσουν το περίγραμμα μιας «πολυεθνικής δύναμης» που θα συσταθεί σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα.

Το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζει αυτή τη νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» ως την κατάληξη προσπαθειών που ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν χρόνο, μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην «αφήσουν την Ουκρανία».

Παιχνίδια τακτικής

Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν εμφανώς να μην καταδικάσουν σθεναρά την επίθεση που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, φροντίζοντας να μην τον εκνευρίσουν την ώρα που οι πολιτικές διαβουλεύσεις έχουν και πάλι ενταθεί από τον Νοέμβριο, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, για την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία προκειμένου να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Μακρόν, που συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ στο Ελιζέ, θα συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 35 χώρες, που θα εκπροσωπηθούν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και οι επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος της ημέρας, οι πρόεδροι Μακρόν και Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου. Παρών θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του συνασπισμού αυτού που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να προσφέρει «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης πυρός. Όμως η υποστήριξή τους στο Κίεβο παραμένει κρίσιμης σημασίας, μεταξύ άλλων και για να πεισθούν άλλοι σύμμαχοι να δεσμευθούν.

Είναι σε αυτό το σημείο που υπάρχει η «σύγκλιση» για την οποία περηφανεύεται το Παρίσι.

Στα μέσα Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οριστικοποίησαν την πρότασή τους για μία «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, που είπε από την πλευρά της πως προσφέρει «πολύ ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας.

Σήμερα οι ηγέτες θα αναλάβουν «συγκεκριμένες δεσμεύσεις», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αναμένεται να αποσαφηνίσουν το κοινό όραμά τους για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί αυτή να επαληθευθεί από drone ή δορυφόρο μάλλον παρά από χερσαία στρατιωτική ανάπτυξη, αλλά και για την απάντησή τους σε περίπτωση που παραβιαστεί, εξήγησε η προεδρία.

Τι θα γίνει με την στρατιωτική βοήθεια και πως αντιδρά η Μόσχα

Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι το πώς θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά η πολυεθνική δύναμη προκειμένου να «διασφαλιστεί η Ουκρανία στους αιθέρες, στη θάλασσα και στο έδαφος» απέναντι στον κίνδυνο «νέας ρωσικής επίθεσης» έπειτα από μία πιθανή συμφωνία ειρήνης.

Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να «σκληρύνει» τη στάση του, αφού κατηγόρησε την Ουκρανία ότι θέλησε να θέσει στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες πως η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία είτε με διαπραγματεύσεις είτε με τα όπλα.

