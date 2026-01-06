Ο Τραμπ λέει πως θέλει να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα – Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης και η απόρριψη της Ματσάδο

Την ώρα που η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε Πρόεδρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην μείνει ακέφαλη η χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές και τις θεωρίες περί αμερικανικής διακυβέρνησης στη χώρα.

Το «σχέδιό» του ωστόσο, που έχει αποτυπωθεί μόνο σε λόγια, επί της παρούσας φάσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τον απλούστατο λόγο ότι για να το πράξει πρέπει να υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση.

Ετσι, μέσω των απειλών προς την Ροντρίγκες προσπαθεί να επιβάλει τον… Νόμο των ΗΠΑ στη χώρα όπου ακόμη ελέγχεται σε τεράστιο ποσοστό από ανθρώπους του φυλακισμένου Μαδούρο.

Το «όπλο» που έχει ο Τραμπ και σκοπεύει να ασκήσει πίεση, είναι η κατεστραμμένη οικονομία στη χώρα της βόρειας Λατινικής Αμερικής. Ομως η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει ότι εντός Βενεζουέλας περισσότερο αμυντική παρά επιθετική στάση έχουν οι ΗΠΑ.

Ηδη η Ουάσινγκτον έκλεισε την αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας υπό τον φόβο σοβαρών επεισοδίων και δεν υπάρχει καν στρατιωτική παρουσία. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ μίλησε εντελώς αόριστα για το πώς θα επιβάλει τα «θέλω» του στην υπηρεσιακή -επί της ουσίας- κυβέρνηση.

Προς το παρόν, ισχυρίζεται πως η Ουάσινγκτον εργάζεται με την Ντέλσι Ροντρίγκες, απειλώντας την όμως ότι θα έχει «χειρότερη» τύχη αν δεν υποκύψει στις αμερικανικές αξιώσεις, που επικεντρώνονται στην πρόσβαση των ΗΠΑ στα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Δεν είναι ότι θα κυβερνήσουμε – θα ελέγξουμε την πολιτική» της Βενεζουέλας, διευκρίνισε την Κυριακή στο NBC ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο σε μια πιο… μαζεμένη δήλωση.

Γιατί απορρίπτει ο Τραμπ τη Ματσάδο

Το… χαρτί που «καίει» ο Αμερικανός πρόεδρος και θα μπορούσε να τον βοηθήσει να έχει πιο εύκολα επιρροή στη χώρα, είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η γυναίκα που του… άρπαξε το Νόμπελ Ειρήνης (όπως πιστεύει ο ίδιος τουλάχιστον) δείχνει ως η λύση που μπορεί να φέρει ηρεμία και να έχει παράλληλα την στήριξη των ΗΠΑ, όμως ο Τραμπ θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή η Ματσάδο «δεν έχει ούτε την αναγκαία υποστήριξη, ούτε τον σεβασμό στη χώρα της».

«Η μοναδική λύση ώστε η Ματσάδο να εγκατασταθεί στο προεδρικό μέγαρο και να κυβερνήσει τη χώρα θα ήταν μια μαζική αμερικανική στρατιωτική παρουσία, που θα ήταν πολύ αιματηρή, θα είχε λίγες πιθανότητες επιβίωσης, και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα εσωτερικής πολιτικής για τον Τραμπ», είναι ένα από τα επιχειρήματα του οποίου στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήταν μια μη επεμβατική θέση, λέει ο Μαρκ Τζόουνς, ειδικός στη Βενεζουέλα στο Πανεπιστήμιο Ράις του Τέξας.

Το… παιχνίδι της Ροντρίγκες με τις ΗΠΑ

Η Ντέλσι Ροντρίγκες που ήταν σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την αμερικανική επίθεση σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκφώνησε αρχικά μια επιθετική ομιλία το Σάββατο χαρακτηρίζοντας τον Νικολάς Μαδούρο «μοναδικό πρόεδρο» μιας Βενεζουέλας έτοιμης να «υπερασπιστεί τον εαυτό της». Ο τόνος της μεταβλήθηκε γρήγορα μια μέρα μετά βέβαια και άρχισε να μιλάει για συνεργασία…

«Από μία πλευρά, πρέπει να φαίνεται αγανακτισμένη από αυτό που συνέβη. Την ίδια στιγμή, πρέπει να φαίνεται ανοικτή στην προώθηση φιλοαμερικανικών πολιτικών που θα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί το καθεστώς της, καθώς επί 27 χρόνια θεωρούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ορκισμένο εχθρό του», εξηγεί ο Ράιαν Μπεργκ, ερευνητής στο Centre for Strategic and International Studies στην Ουάσινγκτον.

Όμως η κίνηση δεν θα είναι εύκολη, προβλέπει ο πρώην δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας, προτού κλείσει το 2019.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες «επωφελείται της προσφοράς του Τραμπ και του Ρούμπιο και λέει ‘βέβαια, θα συνεργαστούμε’», αλλά το κάνει μόνο «για να κερδίσει χρόνο και να εδραιώσει τη θέση της» στο εσωτερικό, λέει ο Μπράιαν Ναράνχο στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκτιμώντας πως δεν θα είναι «μαριονέτα» της Ουάσινγκτον.

Καθώς, για να ελέγξει τη Βενεζουέλα όπως ευελπιστεί, η Ουάσινγκτον θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την υποστήριξη άλλων σημαντικών προσώπων του καθεστώτος Μαδούρο όπως ο Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, που ελέγχει τον στρατό, υπογραμμίζει ο Μαρκ Τζόουνς.

Μερικές από τις αμερικανικές απαιτήσεις, όπως οι σχετικές με τη διακίνηση ναρκωτικών, μπορεί να είναι εύκολο να ικανοποιηθούν από την Ντέλσι Ροντρίγκες. Άλλες, όπως η ρήξη με την Κούβα, μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από μια κυβέρνηση ριζωμένη στην παράδοση του αριστερού πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες.

«Αυτή η ομάδα θα αντισταθεί με όλες της τις δυνάμεις επειδή η ιδέα πως η Βενεζουέλα θα γίνει κράτος υποτακτικό στις ΗΠΑ είναι το αντίθετο της μπολιβαριανής επανάστασης», συνοψίζει ο ειδικός στη λατινοαμερικανική χώρα.

