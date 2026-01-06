Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας -μεταξύ αυτών και τα ζητήματα των F-35 και F-16-, τα βήματα για την ενίσχυση του εμπορίου, καθώς και τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, αναφέρεται επίσης ότι οι ηγέτες των δύο χωρών-συμμάχων στο ΝΑΤΟ συζήτησαν επίσης άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

