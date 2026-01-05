search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 20:05

Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ.

O Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα πρέπει να ολισθήσει στην αστάθεια και εξέφρασε τη συμπαράσταση στο λαό της χώρας.

«Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη» υπογράμμισε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

