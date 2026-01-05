Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ.
O Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα πρέπει να ολισθήσει στην αστάθεια και εξέφρασε τη συμπαράσταση στο λαό της χώρας.
«Η Τουρκία και ο τουρκικός λαός θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη» υπογράμμισε.
