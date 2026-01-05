search
05.01.2026 19:42

Ο δικηγόρος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ ανέλαβε την υπεράσπιση του Μαδούρο

05.01.2026 19:42
polak

Αθώος δήλωσε ο απαχθέντας πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ενώπιον του δικαστήριου του Μανχάταν, όπου δικάζεται για «ναρκοτρομοκρατία». «Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τον Νικολά Μαδούρο εκπροσωπεί νομικά ο δικηγόρος του Τζούλιαν Ασάνζ, Μπάρι Πολάκ. Ο Πολάκ υπέβαλε τη Δευτέρα δήλωση στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης. Ο βετεράνος νομικός επέβλεπε επί 14 χρόνια την υπόθεση του ιδρυτή του Wikileaks, που το 2024 κατέληξε σε συμφωνία αποδοχής ενοχής το 2024 για διαρροή μυστικών εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Είχε εκπροσωπήσει, επίσης, ένα στελέχη της Enron, μετά την κατάρρευση της εταιρείας, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει την πλήρη αθώωση του από κατηγορίες της ποινικής απάτης.

Ο Τύπος τον περιγράφει ως δικηγόρο «που ζει, αναπνέει και κοιμάται για τη δουλειά του» και διαθέτει «φυσικό ταλέντο μπροστά στους ενόρκους».

Τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλβια Φλόρες εκπροσωπεί ο Μαρκ Ντόνελι.

Ο αυστηρός δικαστής που έχει συγκρουστεί με τη διοίκηση Τραμπ

Το δικαστήριο θα προεδρεύσει βετεράνος δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν. Ο 92χρονος διορίστηκε το 1998 από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και έχει προεδρεύσει υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το καλοκαίρι, ο Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, δήλωσε ένοχος ενώπιον του για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκο-τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 92χρονος δικαστής έχει συγκρουστεί τα τελευταία χρόνια με τη διοίκηση Τραμπ, απορρίπτοντας το αίτημα του αμερικανού προέδρου να μεταφερθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση περί δωροδοκίας της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Χέλερσταϊν έκρινε ότι τα χρήματα που κατέβαλε ο Τραμπ στον Μάικλ Κοέν, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για τις πληρωμές προς τη Στόρμι Ντάνιελς, δεν αφορούσαν την άσκηση των προεδρικών του καθηκόντων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν «επίσημες πράξεις» της προεδρίας.

Την άνοιξη, μπλόκαρε την απόφαση της διοίκησης Τραμπ για την απέλαση Βενεζουελάνων με τη χρήση του Alien Enemies Act και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απελαύνει ανθρώπους σε φυλακές του εξωτερικού, χωρίς ουσιαστικές νομικές εγγυήσεις και σχεδόν καμία πιθανότητα να επιστρέψουν ή να έχουν δίκαιη διαδικασία.

1 / 3