Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία εναντίον του κατηγοριών περί ναρκωτικών, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνέρχεται σήμερα για να συζητήσει την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψή του.

Ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο την διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτικά, η αμερικανική δικαιοσύνη έχει απαγγείλει τέσσερις κατηγορίες στον Νικολάς Μαδούρο: συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ, κατοχή όπλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για την κατοχή όπλων και καταστροφικών συσκευών.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με το CNN, ο δικηγόρος που διορίστηκε από το δικαστήριο για να εκπροσωπήσει τον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά την πρώτη του εμφάνιση σήμερα ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη θα είναι ο David Wikstrom.

Η στάση που θα κρατήσει στο δικαστήριο

Το πιθανότερο είναι ότι ο Μαδούρο θα ζητήσει την απόρριψη των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι έχει ασυλία και ότι προστατεύεται από ποινική δίωξη επειδή είναι αρχηγός κράτους.

Οι δικαστές των ΗΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ξένοι αξιωματούχοι απολαμβάνουν ασυλίας από νομικές αξιώσεις στα αμερικανικά δικαστήρια.

Όμως, αυτή η επιχειρηματολογία μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό εμπόδιο λόγω ιστορικού: πιο συγκεκριμένα, της αμερικανικής εισβολής στον Παναμά το 1989 που ανέτρεψε τον τότε ηγέτη της χώρας, Μανουέλ Νοριέγκα.

Όπως και ο Μαδούρο, ο Νοριέγκα είχε κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ και συνελήφθη σε στρατιωτική επιδρομή στην πατρίδα του.

Τα αμερικανικά δικαστήρια τότε απέρριψαν το επιχείρημα περί ασυλίας του Νοριέγκα, αποδεχόμενα τον ισχυρισμό της αμερικανικής κυβέρνησης ότι δεν ήταν ο νόμιμος ηγέτης του Παναμά.

Νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αυτό το νομικό προηγούμενο είναι πιθανόν να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Μαδούρο να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Ο συλληφθείς ηγέτης είναι επίσης πιθανό να επικαλεστεί τη νομική αρχή που λέει ότι οι ποινικές κατηγορίες θα πρέπει να απορρίπτονται αν οι εισαγγελείς τις απαγγέλλουν εκδικητικά ή επιλεκτικά.

Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι οι αξιώσεις εναντίον του έχουν παραγραφεί, αφού είναι πολύ παλιές για να εκδικαστούν. Οι ομοσπονδιακές κατηγορίες για συνωμοσία στις ΗΠΑ παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια, που σημαίνει ότι οι κατηγορίες πρέπει να απαγγέλλονται εντός πέντε ετών από την διάπραξη του φερόμενου εγκλήματος, με ορισμένες όμως εξαιρέσεις.

Σε δικαστή που συγκρούστηκε με τον Τραμπ η υπόθεση

Η υπόθεση κατά του Νικολάς Μαδούρο ανατέθηκε στον 92χρονο Alvin K. Hellerstein, βετεράνο της ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, γνωστό για αποφάσεις που αφορούν στην τρομοκρατία, την εθνική ασφάλεια, αλλά και την προεδρική εξουσία.

Διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, το 1998. Ο Hellerstein, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προέκυψαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το καλοκαίρι, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, Hugo Carvajal Barrios, δήλωσε ένοχος ενώπιον του Hellerstein για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκο-τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Έχει επίσης απασχολήσει την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση περί δωροδοκίας.

Ο ίδιος έκρινε ότι τα χρήματα που κατέβαλε ο Τραμπ στον Michael Cohen, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για τις πληρωμές προς τη Στόρμι Ντάνιελς, δεν αφορούσαν την άσκηση των προεδρικών του καθηκόντων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν «επίσημες πράξεις» της προεδρίας. Ο Τραμπ εξακολουθεί να προσβάλλει δικαστικά αυτή την απόφαση.

Την άνοιξη, ο Hellerstein εξέδωσε απόφαση με την οποία σταμάτησε την κυβέρνηση Τρανπ από τη χρήση του Alien Enemies Act για την απέλαση Βενεζουελάνων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απελαύνει ανθρώπους σε φυλακές του εξωτερικού, χωρίς ουσιαστικές νομικές εγγυήσεις και σχεδόν καμία πιθανότητα να επιστρέψουν ή να έχουν δίκαιη διαδικασία.

Κρατείται σε διαβόητη φυλακή στο Μπρούκλιν

Λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται πλέον σε φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του 23 ώρες το 24ωρο, συνθήκες τις οποίες οι πρώην κρατούμενοι σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα Σον «Ντίντι» Κομπς και Γκισλέιν Μάξγουελ έχουν χαρακτηρίσει απάνθρωπες.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψή τους μεταφέρθηκαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Σάββατο το βράδυ έφτασαν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Τόσο ο 63χρονος Μαδούρο όσο και η 69χρονη σύζυγός του πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν σήμερα Δευτέρα.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.

Ο Μαδούρο μάλλον θα μείνει ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους

Ο Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακας στο MDC Μπρούκλιν, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Φυλακών πιθανόν θα κρατήσει τον Μαδούρο ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους και θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή μαζί του.

«Είναι δική μου εικασία, αλλά εκτιμώ ότι θα τον βάλουν σε κελί σε όροφο, μόνο του», είπε ο Λίντσεϊ. «Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υψηλής ασφαλείας επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο είναι πιθανό να παραμένει κλεισμένος στο κελί του επί 23 ώρες, με τα γεύματα να του παραδίδονται εκεί και να του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή. Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι η σύζυγος του Μαδούρο ενδέχεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση.

Ο Σον «Ντίντι» Κομπς, που καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες σχετικά με τη μεταφορά προσώπων με στόχο τη συμμετοχή στην πορνεία, κοιμόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από άλλους κρατούμενους σε ένα δωμάτιο σαν κοιτώνα όσο καιρό κρατήθηκε στο MDC Μπρούκλιν. Η τουαλέτα, χωρίς πόρτα, βρισκόταν στον ίδιο χώρα.

Εξάλλου κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κράτησης του Κομπς, οι φύλακες εμπόδισαν κάποιον που προσπάθησε να τον τραυματίσει με αυτοσχέδιο μαχαίρι, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υπάρξει κάποια σημάδια βελτίωσης των συνθηκών στο MDC Μπρούκλιν.

Το 2024 ο δικαστής του Μανχάταν Τζέσι Φέρμαν αρνήθηκε να στείλει έναν άνδρα καταδικασμένο για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στη φυλακή αυτή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες εκεί «συνεχιζόμενη τραγωδία».

Ωστόσο σε ξεχωριστή υπόθεση τον Μάιο του 2025 ο Φέρμαν δήλωσε ότι οι συνθήκες βελτιώθηκαν «κατά πολύ» από το 2024.

Στην έκθεσή του του Σεπτεμβρίου η Υπηρεσία Φυλακών επεσήμανε ότι «καταγράφεται σημαντική μείωση της βίας» στο MDC Μπρούκλιν και ότι ο αριθμός των κρατουμένων μειώθηκε από 1.600 σε περίπου 1.300.

Παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία

Η Ελβετία έχει ‘παγώσει΄τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα,όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

