search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 15:47

32 Κουβανοί νεκροί στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Ήταν φρουροί του Μαδούρο – Εθνικό πένθος στην Κούβα

05.01.2026 15:47
venezuela 9987- new

32 νεκρούς μετράει η Κούβα, μετά την αμερικανική επιχείρηση για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπως ανακοίνωσε επίσημα η κουβανική κυβέ.ρνηση

Σύμφωνα με το BBC, η κουβανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι νεκροί ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών της και κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος.

Στη σύντομη δήλωση, η κουβανική κυβέρνηση δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον ρόλο των Κουβανών στη Βενεζουέλα, αλλά οι δύο κυβερνήσεις είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι, και η Κούβα παρέχει υποστήριξη ασφαλείας σε αντάλλαγμα για πετρέλαιο.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι παρείχαν προστασία στον Μαδούρο και τη σύζυγό του «κατόπιν αιτήματος» της Βενεζουέλας.

«Οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και ηρωισμό και έπεσαν, μετά από σφοδρή αντίσταση, σε άμεση μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα βομβαρδισμών στις εγκαταστάσεις», αναφέρεται στην επίσημη δήλωση της κουβανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα δεν έχει επιβεβαιώσει πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης το περασμένο Σάββατο.

Οι New York Times, επικαλούμενοι έναν ανώνυμο Βενεζουελάνο αξιωματούχο, ανέφεραν την Κυριακή ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 80 και αναμένεται να αυξηθεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση δεν θα ήταν απαραίτητη επειδή «η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει».

Συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι η κατάσταση μειώνεται. Η κατάσταση μειώνεται ακαριαία».

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Κούβα ως «καταστροφή» που διοικείται από «ανίκανους άνδρες».

Διαβάστε επίσης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «βλέπει» ευκαιρία για … δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή του Μαδούρο

Βενεζουέλα: Παγώνουν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία 

Φθορές στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο – Συνελήφθη ένα άτομο (photo/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

crans montana 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ την παραμονή Πρωτοχρονιάς

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών – Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:15
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

1 / 3