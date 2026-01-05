32 Κουβανοί νεκροί στην επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Ήταν φρουροί του Μαδούρο – Εθνικό πένθος στην Κούβα

32 νεκρούς μετράει η Κούβα, μετά την αμερικανική επιχείρηση για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπως ανακοίνωσε επίσημα η κουβανική κυβέ.ρνηση

Σύμφωνα με το BBC, η κουβανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι νεκροί ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών της και κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος.

Στη σύντομη δήλωση, η κουβανική κυβέρνηση δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον ρόλο των Κουβανών στη Βενεζουέλα, αλλά οι δύο κυβερνήσεις είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι, και η Κούβα παρέχει υποστήριξη ασφαλείας σε αντάλλαγμα για πετρέλαιο.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι παρείχαν προστασία στον Μαδούρο και τη σύζυγό του «κατόπιν αιτήματος» της Βενεζουέλας.

«Οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και ηρωισμό και έπεσαν, μετά από σφοδρή αντίσταση, σε άμεση μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα βομβαρδισμών στις εγκαταστάσεις», αναφέρεται στην επίσημη δήλωση της κουβανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα δεν έχει επιβεβαιώσει πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης το περασμένο Σάββατο.

Οι New York Times, επικαλούμενοι έναν ανώνυμο Βενεζουελάνο αξιωματούχο, ανέφεραν την Κυριακή ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 80 και αναμένεται να αυξηθεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση δεν θα ήταν απαραίτητη επειδή «η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει».

Συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι η κατάσταση μειώνεται. Η κατάσταση μειώνεται ακαριαία».

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Κούβα ως «καταστροφή» που διοικείται από «ανίκανους άνδρες».

