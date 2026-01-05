Φθορές στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο – Συνελήφθη ένα άτομο (photo/video)

Η αστυνομία ερευνά περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο και έχει συλλάβει ένα άτομο, μετέδωσε το CNN σημειώνοντας ότι ο Βανς και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν εκεί.

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη αστυνομική πηγή, το CNN μετέδωσε ότι οι αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο που έχει συλληφθεί είχε την δυνατότητα να εισέλθει στην κατοικία του Βανς και ότι τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του κτιρίου.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026

