Το deal των 932 εκατ. ευρώ που συγχωνεύει KFC και Pizza Hut στην Ινδία

Η μεγαλύτερη συγχώνευση fast food στην Ινδία αλλάζει τον χάρτη της αγοράς: KFC και Pizza Hut ενώνονται σε deal εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Η Devyani International — που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο του fast food και των ποτών Ravi Jaipuria — θα συγχωνευθεί με τη Sapphire Foods India για να ενοποιήσουν τις αλυσίδες KFC και Pizza Hut, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.

Η Devyani θα εκδώσει 177 μετοχές για κάθε 100 μετοχές της Sapphire. Συνολικά, η Devyani θα εκδώσει 568,85 εκατ. νέες μετοχές, αποτιμώντας τη συναλλαγή σε περίπου 932 εκατ. ευρώ (931 εκατ. δολάρια), περίπου 1,64 ευρώ ανά μετοχή.

«Αυτός ο συνδυασμός θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας, να αξιοποιήσουμε μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της εφοδιαστικής μας αλυσίδας», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Ravi Jaipuria, μη εκτελεστικός πρόεδρος της Devyani International.

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών. Μετά την ολοκλήρωση, η Devyani θα λειτουργεί 3.000 καταστήματα στην Ινδία και σε αγορές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων της Ταϊλάνδης, της Νιγηρίας, του Νεπάλ και της Σρι Λάνκα. Η συγχωνευμένη εταιρεία θα επικεντρωθεί στην επέκταση των καταστημάτων KFC και Pizza Hut, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει και άλλες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό της, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας Costa Coffee.

Ξεχωριστά, η Devyani θα καταβάλει 10 εκατ. ευρώ στη Yum! India για την αγορά 19 καταστημάτων KFC στη Χαϊντεραμπάντ. Θα καταβάλει επίσης περίπου 35,6 εκατ. ευρώ στη Yum! India ως τέλη αδειοδότησης για την έγκριση της συγχώνευσης και την επέκταση της γεωγραφικής επικράτειας της Devyani.

