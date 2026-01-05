search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 12:42

Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

05.01.2026 12:42
christya-freeland

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, επικαλούμενος την εμπειρία της στην προσέλκυση επενδύσεων.

«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά κατά το διάστημα 2019-2024.

Είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία. Ήρθε σε ρήξη με τον Τριντό και υπέβαλε την παραίτησή της, λίγους μήνες πριν παραιτηθεί και ο ίδιος ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

Έξαλλος ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας με όσα λέει ο Τραμπ: «Ως εδώ!» – «Στα κάγκελα» και η Δανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

chalikias-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός»: Το έργο του Χρίστου Χαλικιά στο Θέατρο Lib’ro

texniti-noimosini
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πόσο απειλητική για το κλίμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη; – Το ενεργειακό αποτύπωμα, το… μεθάνιο και οι… άπειρες κιλοβατώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:24
papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

1 / 3