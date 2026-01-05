Ο Ζελένσκι διόρισε οικονομική του σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι διόρισε σύμβουλο οικονομικής ανάπτυξης την πρώην υπουργό Οικονομικών και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, επικαλούμενος την εμπειρία της στην προσέλκυση επενδύσεων.

«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά κατά το διάστημα 2019-2024.

Είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και επίσης ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία. Ήρθε σε ρήξη με τον Τριντό και υπέβαλε την παραίτησή της, λίγους μήνες πριν παραιτηθεί και ο ίδιος ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός.

