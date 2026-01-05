Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε σήμερα 10 άτομα ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, μέσω της διάδοσης ψευδών διαδικτυακών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών ότι γεννήθηκε άνδρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το δικαστήριο καταδίκασε όλους τους κατηγορούμενους σε ποινές που κυμαίνονται από υποχρεωτική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για τη διαδικτυακή παρενόχληση έως ποινές φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

Το δικαστήριο αναφέρθηκε σε «ιδιαίτερα ταπεινωτικά, προσβλητικά και κακόβουλα» σχόλια που παρέπεμπαν σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενη τρανς ταυτότητα και υποτιθέμενη παιδοφιλική εγκληματικότητα με στόχο τη Μπριζίτ Μακρόν.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας από 41 έως 65 ετών, κατηγορούνται ότι ανάρτησαν «πολλά κακόβουλα σχόλια» υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και συνδέοντας τη διαφορά ηλικίας τους των 24 ετών με την παιδοφιλία. Ορισμένες από τις αναρτήσεις προβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες φορές.

Η Μπριζίτ Μακρόν δεν παρέστη στη διήμερη δίκη τον Οκτώβριο. Μιλώντας την Κυριακή στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, δήλωσε ότι κίνησε τις νομικές διαδικασίες για να «δώσει το παράδειγμα» στον αγώνα κατά της παρενόχλησης.

Η κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, κατέθεσε σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως την «επιδείνωση» της ζωής της μητέρας της από τότε που εντάθηκε η διαδικτυακή παρενόχληση. «Δεν μπορεί να αγνοήσει τα φρικτά πράγματα που λέγονται γι’ αυτήν», είπε η Οζιέρ στο δικαστήριο. Πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγονιών του Μακρόν.

