Έξαλλος ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας με όσα λέει ο Τραμπ: «Ως εδώ!» – «Στα κάγκελα» και η Δανία

«Φτάνει τώρα! Ως εδώ!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα ύστερα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Δανίας Φρέντερικσεν αντέδρασε χθες τονίζοντας ότι ζητεί «έντονα από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρα και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προς πώληση».

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: δεν έχει κανένα νόημα να μιλάτε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», πρόσθεσε.

Το Σάββατο μια ανάρτηση το Χ της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες της Δανίας.

Η Κέιτι Μίλερ ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Χ το Σάββατο μια φωτογραφία της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η Φρέντερικσεν υπενθύμισε ότι το Βασίλειο της Δανίας, το οποίο περιλαμβάνει τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, «αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλείας της Συμμαχίας»

Το Παρίσι στηρίζει Δανία και Γροιλανδία

Στο μεταξύ η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας, έπειτα από τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία…Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες το βράδυ: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…). Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει».

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες μεταξύ της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της σχετικά με τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «το διεθνές δίκαιο δεν έγινε σεβαστό» κατά την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε επίσης την παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις τελευταίες ώρες, σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στη συνέχεια δέχτηκε κριτική από αρκετούς εκπροσώπους της γαλλικής πολιτικής ζωής, ιδίως της αριστεράς.

«Δεν θα μας λείψει» ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος «είχε χάσει τη νομιμότητά του», κυρίως μέσω της καταστολής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, συνέχισε ο Κονφαβρέ. Αλλά είναι καθήκον «επιφανών, μόνιμων μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Γαλλία, να καταγγέλλουν οποιαδήποτε παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, τόνισε.

«Το αποδοκιμάζουμε, προετοιμαζόμαστε για την έλευση ενός κόσμου που διέπεται από το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά δεν θα το δεχτούμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

