ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 09:40

Ο Τραμπ ως «πρόεδρος» Μαδούρο θα κάνει «mucho grande again» τη Βενεζουέλα – Το απίστευτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

05.01.2026 09:40
trump-madouro-ai

Με τη διεθνή κοινότητα να παραμένει σοκαρισμένη μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ γίνεται viral.

Το βίντεο «απεικονίζει» τον Τραμπ ως Μαδούρο να απευθύνεται στον λαό της Βενεζουέλας, στον οποίο υπόσχεται -δήθεν στη γλώσσα του – να κάνει τη χώρα “mucho grande again” (σπουδαία ξανά), παραφράζοντας το γνωστό «Make America Great Again».

Ο Τραμπ εμφανίζεται στο Οβάλ Γραφείο, με μαύρα μαλλιά, μουστάκι και την επίσημη στολή του Μαδούρο, να λέει αρχικά:

«Ola amigos! Είμαι ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρός σας, δεν είναι πια ο πρόεδρος σας».

«Ελεγε και έκανε συνέχεια μ@λ@κίες και τελικά την πάτησε. Τέλος πάντων, θα κάνουμε τη Βενεζουέλα, mucho grande again (σπουδαία ξανά), μεγαλύτερη και καλύτερη από ποτέ, θα κάνουμε γεωτρήσεις και μια μεγάλη γιορτή με mucho mariachi, sexy mamacitas end delicious margaritas (δηλαδή πολλούς τραγουδιστές mariachi, σέξι γυναίκες και υπέροχα κοκτέιλ μαργαρίτα) και ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο dj σας, εντάξει; Ευχαριστώ πολύ».

Και καταλήγει ο… τεχνητός Τραμπ – πρόεδρος της Βενεζουέλας:

«Ας κάνουμε τη Βενεζουέλα grande again. Αρίμπα Βενεζουέλα αμίγκος».

1 / 3