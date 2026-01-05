search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 08:10

Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Tον έθεσαν εκτός ψηφοδελτίων

05.01.2026 08:10
cyprus new

Σοβαρή καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος μιας γυναίκας διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, με φερόμενο εμπλεκόμενο βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού της Κύπρου, Νίκου Σύκα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, όπου η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το ραδιόφωνα του ΡΙΚ, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του βουλευτή της Κύπρου, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε από γιατρό.

Ο φάκελος της υπόθεσης αφορά το αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης και αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στη Νομική Υπηρεσία της Κύπρου, η οποία θα αποφασίσει για τους περαιτέρω χειρισμούς.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ποινική δίωξη, θα κινηθούν και οι διαδικασίες για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κύπριου βουλευτή.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε ότι ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων κομματικών οργάνων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», τόνισε τον απόλυτο σεβασμό της προς τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση των καταγγελιών πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς καμία σκιά.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας από τον βουλευτή, επισημαίνοντας πως η βία, και ιδιαίτερα η βία κατά των γυναικών, προσβάλλει τις θεμελιώδεις αξίες του κόμματος, οι οποίες – όπως ανέφερε – δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Νίκος Σύκας, μέσω ανάρτησης στα social media, απορρίπτει τις καταγγελίες και τα υπονοούμενα σε βάρος του.

Δηλώνει σοκαρισμένος από τη διαρροή της καταγγελίας στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για «λαϊκά δικαστήρια» πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση μαρτυριών και πριν κληθεί να δώσει κατάθεση.

Την ίδια ώρα, εκφράζει σεβασμό στις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει, ανά πάσα στιγμή, τη δική του εκδοχή των γεγονότων, διατηρώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά του.

Διαβάστε επίσης

Λίβανος: Δύο νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Τζμάιτζμα

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς – Μήνυμα ενότητας από την παγκόσμια κοινότητα του σκι (Video)

Πετρέλαιο, Κίνα και δολάριο: Τα τρία «γιατί» του χτυπήματος  στην Βενεζουέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

XEIMERINES_EKPTWSEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν οι ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλές τιμές

norway_electric_car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Νορβηγία «πρωταθλήτρια» στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2025 – Το ποσοστό ρεκόρ

trump-madouro-ai
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ως «πρόεδρος» Μαδούρο θα κάνει «mucho grande again» τη Βενεζουέλα – Το απίστευτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

konstantellos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:00
PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

XEIMERINES_EKPTWSEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν οι ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλές τιμές

norway_electric_car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Νορβηγία «πρωταθλήτρια» στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2025 – Το ποσοστό ρεκόρ

1 / 3