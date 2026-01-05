search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 08:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 06:55

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς – Μήνυμα ενότητας από την παγκόσμια κοινότητα του σκι (Video)

05.01.2026 06:55
cransmontana fire

Βαθιά θλίψη επικρατεί στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά και σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα του σκι, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 20 ήταν ανήλικοι.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη. Σύμφωνα με αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της η νεαρή ταυτοποιήθηκε ως μια από τους νεκρούς. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη δυο κορίτσια με ελληνικές ρίζες όπως είχε αναφέρει η ΕΡΤ. Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.

Οι Αρχές του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων, ενώ δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σαράντα νεκροί, ηλικίας από 14 έως 39 ετών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, τα θύματα της τραγωδίας ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δραματική διάσταση του περιστατικού.

Από τους 40 νεκρούς:

  • 21 ήταν Ελβετοί,
  • 9 Γάλλοι, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα (γαλλική, ισραηλινή και βρετανική),
  • 6 Ιταλοί, εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
  • καθώς και μία Βελγίδα, μία Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.

Αναλυτικά στοιχεία για τα θύματα – Χωρίς δημοσιοποίηση ονομάτων

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ονόματα, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των οικογενειών.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται:

  • 11 Ελβετίδες, ηλικίας από 14 έως 24 ετών,
  • 10 Ελβετοί, ηλικίας από 16 έως 31 ετών,
  • Τέσσερις γυναίκες γαλλικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία ανήλικη με τριπλή υπηκοότητα,
  • Πέντε Γάλλοι άνδρες, ηλικίας από 14 έως 39 ετών,
  • Δύο Ιταλίδες 15 και 16 ετών,
  • Τρεις Ιταλοί 16 ετών, καθώς και ένας 16χρονος με υπηκοότητα Ιταλίας και ΗΑΕ,
  • Μία Βελγίδα 17 ετών,
  • Μία Πορτογαλέζα 22 ετών,
  • Έναν Ρουμάνο 18 ετών και
  • Έναν Τούρκο 18 ετών.

Δεκάδες τραυματίες – Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Πέρα από τους νεκρούς, η πυρκαγιά άφησε πίσω της και 119 τραυματίες, εκ των οποίων 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις Αρχές. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ ορισμένοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Μήνυμα ενότητας από το Κραν Μοντανά και την κοινότητα του σκι

Σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή, το Κραν Μοντανά και η παγκόσμια κοινότητα του σκι εξέδωσαν μήνυμα βαθιάς αλληλεγγύης, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς όσους τραυματίστηκαν, αλλά και προς τους διασώστες, το ιατρικό προσωπικό και τους εθελοντές.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ενότητα και η ανθρωπιά αποτελούν τη μόνη απάντηση στον ανείπωτο πόνο.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει την Ελβετία και τη διεθνή κοινότητα, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς και για τα μέτρα ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το θέρετρο και ο κόσμος του σκι παραμένουν ενωμένοι, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, το Κραν Μοντανά στέκεται σιωπηλό, αλλά ενωμένο.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή Πρόεδρο της χώρας

Κραν Μοντάνα: Ταυτοποιήθηκαν οι 6 Ιταλοί που έχασαν την ζωή τους στην φωτιά

Βενεζουέλα: Κλεισμένοι στα σπίτια οι πολίτες, φοβούνται αναρχία, λεηλασίες ακόμη και εμφύλιο – Αβεβαιότητα για το ποιος κυβερνά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tennessee_murders
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τενεσί: Σκότωσε τους γιους και τη γιαγιά της πριν αυτοκτονήσει (photos/video)

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» – Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα μετωπικών συγκρούσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για Μαδούρο και αγροτικές κινητοποιήσεις

macron_mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 08:37
tennessee_murders
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τενεσί: Σκότωσε τους γιους και τη γιαγιά της πριν αυτοκτονήσει (photos/video)

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» – Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα μετωπικών συγκρούσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για Μαδούρο και αγροτικές κινητοποιήσεις

1 / 3