Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς – Μήνυμα ενότητας από την παγκόσμια κοινότητα του σκι (Video)

Βαθιά θλίψη επικρατεί στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά και σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα του σκι, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 20 ήταν ανήλικοι.
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη. Σύμφωνα με αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της η νεαρή ταυτοποιήθηκε ως μια από τους νεκρούς. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη δυο κορίτσια με ελληνικές ρίζες όπως είχε αναφέρει η ΕΡΤ. Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.
Οι Αρχές του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων, ενώ δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, τα θύματα της τραγωδίας ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δραματική διάσταση του περιστατικού.
Από τους 40 νεκρούς:
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ονόματα, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των οικογενειών.
Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται:
Πέρα από τους νεκρούς, η πυρκαγιά άφησε πίσω της και 119 τραυματίες, εκ των οποίων 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις Αρχές. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ ορισμένοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
Σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή, το Κραν Μοντανά και η παγκόσμια κοινότητα του σκι εξέδωσαν μήνυμα βαθιάς αλληλεγγύης, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς όσους τραυματίστηκαν, αλλά και προς τους διασώστες, το ιατρικό προσωπικό και τους εθελοντές.
Το μήνυμα είναι σαφές: η ενότητα και η ανθρωπιά αποτελούν τη μόνη απάντηση στον ανείπωτο πόνο.
Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει την Ελβετία και τη διεθνή κοινότητα, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς και για τα μέτρα ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το θέρετρο και ο κόσμος του σκι παραμένουν ενωμένοι, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.
Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, το Κραν Μοντανά στέκεται σιωπηλό, αλλά ενωμένο.
