Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς – Μήνυμα ενότητας από την παγκόσμια κοινότητα του σκι (Video)

Βαθιά θλίψη επικρατεί στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά και σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα του σκι, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 20 ήταν ανήλικοι.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη. Σύμφωνα με αναρτήσεις του πατέρα και του αδερφού της η νεαρή ταυτοποιήθηκε ως μια από τους νεκρούς. Νωρίτερα είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη δυο κορίτσια με ελληνικές ρίζες όπως είχε αναφέρει η ΕΡΤ. Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.

Οι Αρχές του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση όλων των θυμάτων, ενώ δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

#Breaking

🚨🎇SPARKLERS on champagne bottles sparked a DEADLY resort blaze that left at least 40 dead — Swiss media reports https://t.co/AQ8L3F8PCC #Switzerland #SwissSkiResort #Crans_Montana

📸Deadly fire in the #Le_Constellation bar at the Crans-Montana ski resort in… pic.twitter.com/q7TFtjAC03 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 2, 2026

Σαράντα νεκροί, ηλικίας από 14 έως 39 ετών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, τα θύματα της τραγωδίας ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δραματική διάσταση του περιστατικού.

Από τους 40 νεκρούς:

21 ήταν Ελβετοί,

9 Γάλλοι, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα (γαλλική, ισραηλινή και βρετανική),

6 Ιταλοί, εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,

καθώς και μία Βελγίδα, μία Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.

Αναλυτικά στοιχεία για τα θύματα – Χωρίς δημοσιοποίηση ονομάτων

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ονόματα, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των οικογενειών.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται:

11 Ελβετίδες, ηλικίας από 14 έως 24 ετών,

10 Ελβετοί, ηλικίας από 16 έως 31 ετών,

Τέσσερις γυναίκες γαλλικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία ανήλικη με τριπλή υπηκοότητα,

Πέντε Γάλλοι άνδρες, ηλικίας από 14 έως 39 ετών,

Δύο Ιταλίδες 15 και 16 ετών,

Τρεις Ιταλοί 16 ετών, καθώς και ένας 16χρονος με υπηκοότητα Ιταλίας και ΗΑΕ,

Μία Βελγίδα 17 ετών,

Μία Πορτογαλέζα 22 ετών,

Έναν Ρουμάνο 18 ετών και

Έναν Τούρκο 18 ετών.

#CransMontana #Crans_Montana #Suisses #LeConstellation #Incendie

Voici la liste complète des personnes toujours portées disparues, avec les numéros de téléphone à contacter.

🔁 Merci de continuer à partager massivement, vraiment de partout.

👉 Toute personne ayant la moindre… pic.twitter.com/g5ecK0ph0H January 3, 2026

Δεκάδες τραυματίες – Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Πέρα από τους νεκρούς, η πυρκαγιά άφησε πίσω της και 119 τραυματίες, εκ των οποίων 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις Αρχές. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ ορισμένοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

#ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales.



Des images et vidéos diffusées dans les heures suivant la tragédie montrent le… pic.twitter.com/iG2qlEJ9FF — Le Monde en 24h (@c_lemondeen24h) January 1, 2026

Μήνυμα ενότητας από το Κραν Μοντανά και την κοινότητα του σκι

Σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή, το Κραν Μοντανά και η παγκόσμια κοινότητα του σκι εξέδωσαν μήνυμα βαθιάς αλληλεγγύης, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς όσους τραυματίστηκαν, αλλά και προς τους διασώστες, το ιατρικό προσωπικό και τους εθελοντές.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ενότητα και η ανθρωπιά αποτελούν τη μόνη απάντηση στον ανείπωτο πόνο.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει την Ελβετία και τη διεθνή κοινότητα, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς και για τα μέτρα ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το θέρετρο και ο κόσμος του σκι παραμένουν ενωμένοι, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, το Κραν Μοντανά στέκεται σιωπηλό, αλλά ενωμένο.

Incendie à Crans-Montana: la station de ski rend hommage aux victimes sur son compte Instagram pic.twitter.com/284AntlUxU — BFM (@BFMTV) January 4, 2026

