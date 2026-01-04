Βενεζουέλα: Κλεισμένοι στα σπίτια οι πολίτες, φοβούνται αναρχία, λεηλασίες ακόμη και εμφύλιο – Αβεβαιότητα για το ποιος κυβερνά

Η απότομη πτώση της κυβέρνησης Μαδούρο από την σύλληψή του, έχει φέρει τη Βενεζουέλα σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας όπου σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το σοκ είναι τόσο μεγάλο που επικρατεί μία «τεταμένη ηρεμία».

Οι δρόμοι έχουν αδειάσει στο Καράκας, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει προσωρινά, καθώς είναι αβέβαιοι για το τι μέρα θα ξημερώσει. Αυτό που τρομάζει είναι η πιθανότητα ενός εμφυλίου, αλλά σε πιο άμεσο στάδιο, τρομάζουν για το ενδεχόμενο αναρχίας και λεηλασιών.

Οι πολίτες παραμένουν στα σπίτια τους, φοβούμενοι πιθανή βία ή εκτεταμένη αταξία. Τα προηγούμενα πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ παρατηρήθηκαν ουρές για βασικά αγαθά και περιορισμένη κυκλοφορία σε βασικούς δρόμους.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε δημόσια ότι ο Μαδούρο παραμένει νόμιμος πρόεδρος και αμφισβήτησε τις αμερικανικές ανακοινώσεις, δημιουργώντας βαθιά πολιτική σύγχυση και κενό εξουσίας.

Παρά την απουσία του Μαδούρο, σημαντικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί που συνδέονταν με το προηγούμενο καθεστώς παραμένουν στις θέσεις τους, κάτι που αναδεικνύει ότι προς το παρόν ο κύκλος του Μαδούρο συνεχίζει να ελέγχει στο εσωτερικό την κατάσταση, αλλά σε πολύ περιορισμένο ρόλο.

Σύμφωνα με ανάλυση ειδικών, η απόφαση των ΗΠΑ να εμπλακούν στρατιωτικά στη Βενεζουέλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις και εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατεύθυνση της επόμενης μέρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των εσωτερικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών να αποδεχθούν και να στηρίξουν μια μεταβατική κυβέρνηση που δεν θα ανήκει στα παλιά δίκτυα εξουσίας.

Το BBC σε ανάλυσή του σημειώνει ότι η απόφαση των ΗΠΑ να παρέμβουν τόσο άμεσα μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη για τους «σκληροπυρηνικούς» εντός της αμερικανικής κυβέρνησης που υποστηρίζουν αλλαγή καθεστώτος, αλλά η ίδια η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βρεθεί σε παρατεταμένη πολιτική κρίση. Η έλλειψη ξεκάθαρης ηγεσίας και η ασαφής νομική βάση για την αμερικανική παρουσία επιτείνουν την αβεβαιότητα.

Παρά τις προσπάθειες διεθνών παραγόντων να καλέσουν σε ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παραμένει άγνωστο πώς θα ανταποκριθούν οι πολίτες και οι διάφορες ένοπλες ομάδες εντός της χώρας, ενώ η πιθανότητα εσωτερικών συγκρούσεων παραμονεύει.

Οι εικόνες της σύλληψης της γυναίκας του Μαδούρο

Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες της συζύγου του Μαδούρο που κι αυτή συνελήφθη μαζί του. Η Σίλια Φλόρες παρά τις χειροπέδες, χαμογελούσε διατηρώντας την ψυχραιμία της, φτάνοντας στη βάση της Εθνοφρουράς Αεροπορίας Stewart, στη Νέα Υόρκη.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη Φλόρες τυλιγμένη με ένα φούτερ με κουκούλα, με τα χέρια της σφιχτά ενωμένα μπροστά στο στήθος της, ενώ ένοπλοι πράκτορες την περιέβαλλαν στον διάδρομο προσγείωσης.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York.



"Happy new year", dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna. pic.twitter.com/liWQGsW9fe January 4, 2026

Πριν από τον γάμο της με τον Μαδούρο, είχε διατελέσει πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Η Φλόρες γνώρισε τον Μαδούρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν καθώς εργάζονταν στον στενό κύκλο του Ούγκο Τσάβες.

O Τραμπ απειλεί τη… μισή Αμερική

Σε αυτή τη χαοτική κατάσταση που δημιούργησε ο Τραμπ, εκτός από την παγκόσμια κατακραυγή, έχει προκαλέσει σύγχυση και στο ίδιο του το κόμμα. Από τη μία η μη ενημέρωση και έγκριση από το Κογκρέσο, από την άλλη η άμεση απειλή του σε Κολομβία και Κούβα, έχει προκαλέσει χάος καθώς στις δύο αυτές χώρες, βλέποντας πως ο Τραμπ υλοποίησε την απειλή του κατά του Καράκας, τρέμουν στην ιδέα επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δίχως δισταγμό, είπε ότι «όλο το δυτικό ημισφαίριο είναι στο στόχαστρο» με τη κυβέρνηση της Κούβας να καλεί όλα τα λατινικά κράτη «σε ετοιμότητα».

Αδειάζει τον Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μέλος των Ρεπουμπλικανών

Την ίδια στιγμή, ο Τομ Κότον, Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, παραδέχτηκε στο CNN ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα.

Περιόρισε αισθητά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα διοικούσαν τη χώρα, επαναπροσδιορίζοντας αυτή τη δήλωση ως ότι η «η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ».

«Ο πρόεδρος θέλει να τους δώσει την ευκαιρία να γυρίσουν σελίδα στη Βενεζουέλα και να βοηθήσουν την Αμερική να πετύχει τους στόχους της πολιτικής μας εκεί», δήλωσε. Ο Κότον απαρίθμησε ορισμένες από τις απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων: «Θέλουμε να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών. Θέλουμε να διώξουν τους Ιρανούς, τους Κουβανούς, τους ισλαμιστές εξτρεμιστές».

Ο Κότον έδωσε επίσης μια πιο χλιαρή εκτίμηση για την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, με την οποία ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν. «Δεν αναγνωρίζουμε τη Ντέλσι Ροντρίγκες ως τη νόμιμη κυβερνήτη της Βενεζουέλας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στο ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες θα είναι φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να το αποδείξει» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Βρήκε μέρα: Σύζυγος συμβούλου του Τραμπ ανέβασε χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα των ΗΠΑ, γράφοντας… «σύντομα»

Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 14 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Βενεζουέλα: Τεράστια κέρδη έβγαλαν στοιχηματίες ποντάροντας στη σύλληψη του Μαδούρο