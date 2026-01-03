Τραμπ: «Θα αναλάβουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέχρι μια ασφαλή, σωστή μετάβαση – Και η Κούβα είναι μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε επιχείρηση που διεξήχθη σήμερα και θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική δικαιοσύνη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Είπε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βρίσκονται ακόμη καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε.

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.

Απειλές και προειδοποιήσεις κατά Κολομβίας και Κούβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο. Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

