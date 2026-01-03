Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε μια συνοικία της Βαγδάτης το 2006, τρία ελικόπτερα Black Hawk κατεβαίνουν χαμηλά πάνω από τις επίπεδες ταράτσες. Η περιοχή έχει ήδη απομονωθεί από αμερικανικές δυνάμεις, τα φώτα είναι σβηστά και οι δρόμοι άδειοι. Ο στόχος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, επιβεβαιωμένος από πληροφορίες της CIA λίγες ώρες νωρίτερα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, άνδρες κατεβαίνουν με σχοινιά, διαρρηγνύουν την είσοδο και κινούνται μεθοδικά, δωμάτιο προς δωμάτιο. Πρόκειται για μία από τις πολλές τεκμηριωμένες νυχτερινές επιδρομές που πραγματοποίησε η Delta Force στο Ιράκ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Joint Special Operations Command, επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και μαρτυρίες ανώτατων αξιωματικών.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το όνομα της ίδιας μονάδας επανήλθε στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι σε εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής, αλλά στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS, μέλη της Delta Force συμμετείχαν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τη σύλληψη Μαδούρο, ο οποίος σύμφωνα με ξένα Μέσα θα οδηγηθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί.

Η ιστορία της Delta Force

Η Delta Force, επίσημα γνωστή ως 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), αποτελεί μία από τις πλέον απόρρητες και επίλεκτες μονάδες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Υπάγεται απευθείας στην Joint Special Operations Command και έχει ως βασικό αντικείμενο την αντιτρομοκρατία, τις επιχειρήσεις άμεσης δράσης, την απελευθέρωση ομήρων και την εκτέλεση μυστικών αποστολών υψηλού ρίσκου, συχνά σε στενή συνεργασία με τη CIA. Παράλληλα, αναλαμβάνει αποστολές προστασίας ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων κατά τις επισκέψεις τους σε εμπόλεμες περιοχές.

Η δημόσια καταγεγραμμένη επιχειρησιακή ιστορία της μονάδας αρχίζει το 1980 με την Operation Eagle Claw, την αποτυχημένη προσπάθεια διάσωσης των Αμερικανών ομήρων στην Τεχεράνη. Η επιχείρηση κατέρρευσε στην ιρανική έρημο λόγω τεχνικών προβλημάτων και ανεπαρκούς συντονισμού, με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ Αμερικανών στρατιωτικών. Αν και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες των αμερικανικών ειδικών επιχειρήσεων, λειτούργησε ως καταλύτης για βαθιές οργανωτικές αλλαγές, οδηγώντας τόσο στη θεσμοθέτηση της JSOC, όσο και στη δημιουργία του 160th Special Operations Aviation Regiment, ειδικά σχεδιασμένου για την υποστήριξη τέτοιων αποστολών.

Η Delta Force είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1977, από τον συνταγματάρχη Τσαρλς Μπέκγουιθ, ο οποίος, έχοντας υπηρετήσει δίπλα στη βρετανική SAS, διέκρινε την ανάγκη δημιουργίας μιας αντίστοιχης αμερικανικής μονάδας μόνιμης αντιτρομοκρατικής ετοιμότητας. Από τότε, η στελέχωσή της γίνεται μέσω αυστηρής επιλογής προσωπικού από το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, με κύριες δεξαμενές τα Rangers και τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού.

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η μονάδα συμμετείχε σε σειρά επεμβάσεων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητά της. Στη Γρενάδα το 1983 και στον Παναμά το 1989, ανέλαβε αποστολές διάσωσης, εξασφάλισης κρίσιμων εγκαταστάσεων και σύλληψης προσώπων υψηλής σημασίας, εφαρμόζοντας αστικές τακτικές που αργότερα θα αποτελούσαν σήμα κατατεθέν της. Το 1993, στη Σομαλία, βρέθηκε στο επίκεντρο της Battle of Mogadishu, όταν η επιχείρηση σύλληψης στελεχών του Μοχάμεντ Φαράχ Αϊντίντ εξελίχθηκε σε πολύωρη μάχη μετά την κατάρριψη δύο ελικοπτέρων Black Hawk, με τη συμμετοχή της Delta Force να καταγράφεται εκτενώς σε επίσημες στρατιωτικές αναφορές.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Delta Force πέρασε σε καθεστώς σχεδόν μόνιμης επιχειρησιακής ανάπτυξης. Στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο της Operation Enduring Freedom, συμμετείχε σε νυχτερινές επιδρομές, επιχειρήσεις ειδικής αναγνώρισης και στοχευμένες συλλήψεις στελεχών της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν. Στο Ιράκ, από το 2003 και έπειτα, αποτέλεσε τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της JSOC στον αγώνα κατά της Αλ Κάιντα εκεί, με εκατοντάδες επιβεβαιωμένες επιδρομές που, σύμφωνα με Αμερικανούς στρατηγούς, συνέβαλαν καθοριστικά στη διάλυση των δικτύων της οργάνωσης.

Η δράση της μονάδας συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα, από τη Συρία και τη Λιβύη έως αφρικανικά κράτη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά του ISIS και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων. Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε το 2019, όταν επιχείρηση στην οποία συμμετείχε η Delta Force οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Από τις σκιές των νυχτερινών επιδρομών στη Βαγδάτη έως τις σύγχρονες γεωπολιτικές κρίσεις, η Delta Force παραμένει μία από τις πλέον αόρατες αλλά καθοριστικές συνιστώσες της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, με τη δράση της να αποκαλύπτεται συνήθως μόνο αποσπασματικά, μέσα από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, μαρτυρίες αξιωματικών ή αιφνιδιαστικές πολιτικές ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ: Αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας

ΗΠΑ: Απαγορευτικό σε αμερικανικούς αερομεταφορείς πάνω από την Καραϊβική

Πηγή της CIA αποκαλύπτει: Έτσι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Μαδούρο