Τραμπ: «Συνελήφθη ο Μαδούρο και η σύζυγός του, τους βγάλαμε εκτός χώρας» – Απαιτούμε να μάθουμε αν ζει, λέει η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας

Τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο και της συζύγου του ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντοναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα, 18.00 ώρα Ελλάδας) ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Τραμπ: Εξαιρετική η επιχείρηση στη Βενεζουέλα

«Εξαιρετική επιχείρηση» χαρακτήρισε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times.

«Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλοί σπουδαίοι, σπουδαίοι στρατιώτες και σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν μια λαμπρή επιχείρηση, στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για την επιχείρηση και ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα στην επερχόμενη συνέντευξη Τύπου του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Υφυπουργός Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι δήλωσε το Σάββατο ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, του είπε πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις προκειμένου να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για ποινικές κατηγορίες.

«(Ο Ρούμπιο) δεν αναμένει περαιτέρω ενέργειες στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση», έγραψε ο Λι στην πλατφόρμα X, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Κομάντος αυτής της επίλεκτης μονάδας είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: Δεν ξέρουμε πού είναι ο Μαδούρο- Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο πρόεδρος Μαδούρο και η σύζυγός του, ανέφερε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα προς την κρατική τηλεόραση. «Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», είπε η Ροντρίγκες.

Οι διαταγές του Νικολάς Μαδούρο προς τον στρατό της Βενεζουέλας παραμένουν σε ισχύ, δήλωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής τους από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το Καράκας, όπως είπε η ίδια, δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος της χώρας ούτε η σύζυγός του.

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.

Ο βενεζουελανός υπουργός Άμυνας κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (…) βεβήλωσαν το έδαφός μας (…) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».

WATCH: remarks from Vladimir Padrino López after the U.S. military captured and overthrew dictator Nicolas Maduro in Venezuela pic.twitter.com/TqEw2OFcC1 — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) January 3, 2026

