Βενεζουέλα: Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για στρατιωτικά χτυπήματα μεταδίδει το CBS

Με την έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκδηλώνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα αναφέρει το CBS News. Ο αμερικανικός στρατός έλαβε πριν λίγες ημέρες έγκριση να πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις, κυρίως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δήλωσαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχοι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συζητήθηκε η διεξαγωγή της επιχείρησης εναντίον της Βενεζουέλας ανήμερα Χριστουγέννων, αλλά εκτιμήθηκε ότι είχαν προτεραιότητα οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Νιγηρία εναντίον στόχων του ISIS.

U.S. officials tell CBS News that Donald Trump has ordered military strikes on Venezuela.



Explosions have been reported overnight in the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/ldWLsmm4Mu — Pop Base (@PopBase) January 3, 2026

Τις αμέσως επόμενες ημέρες των Χριστουγέννων οι επιθέσεις αναβλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους ο Τραμπ ζήτησε να επιλεχθεί μία στιγμή κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες που θα ήταν ευνοϊκές για την επιτυχία της αποστολής.

Δεν είχε ενημερωθεί η Γερουσία των ΗΠΑ

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική ενέργεια στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο CNN το πρωί του Σαββάτου πηγή με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν δεσμευτεί ότι θα ενημερώνουν τις επιτροπές του Κογκρέσου πριν από ενδεχόμενα πλήγματα στην ξηρά στη Βενεζουέλα, παρότι ορισμένοι νομοθέτες επιμένουν ότι πρέπει να ειδοποιούνται πριν από την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

