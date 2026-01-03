Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ (Videos)

Σύννεφα καπνού υψώνονται στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, έπειτα από ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων μετέδωσε πως γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων.

Aυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέφερε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον επτά εκρήξεις και έκανε λόγο για αεροσκάφη που πετούσαν σε χαμηλό ύψος.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Κατά πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που έχει χτυπηθεί, είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει – μεταξύ άλλων – το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Οι απειλές Τραμπ και οι μέρες του Μαδούρο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει απειλήσει με χερσαία πληγμάτα κατά της Βενεζουέλας, δηλώνοντας πως οι μέρες του Μαδούρο «είναι μετρημένες».

Μόλις χθες (2/01), ο Μαδούρο δήλωσε «έτοιμος» για συνομιλίες όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, για το πετρέλαιο ή οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε στο VTV ο αρχηγός του κράτους, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος Μαδούρο απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία μίλησε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και πιστεύεται πως ήταν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε στην ερώτηση αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την επιδρομή.

Την περασμένη Τετάρτη, η αμερικανική στρατιωτική Νότια Διοίκηση είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον δύο σκαφών, αλλά δεν είχε αναφέρει την τοποθεσία.

