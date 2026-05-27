ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 22:09
Το… Μπαϊράμι και η βίζα εξπρές φέρνουν… σωρηδόν Τούρκους τουρίστες στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η τουριστική σεζόν σε Σάμο και Λέσβο, καθώς δεκάδες Τούρκοι τουρίστες φτάνουν στα νησιά για διακοπές ελέω Μπαϊραμιού και βίζας εξπρές.

Η δυνατότητα έκδοσης βίζας εξπρές διευκολύνει τους Τούρκους τουρίστες καθώς τους επιτρέπει να επισκέπτονται 12 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Τουριστικά πλοιάρια δένουν τόσο στο Πυθαγόρειο όσο και στο Βαθύ της Σάμου, με τους τουρίστες να επιλέγουν το νησί του Πυθαγόρα για ολιγοήμερες διακοπές, εκμεταλλευόμενοι τιςαργίες του Μπαϊραμιού.

«Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα και στη Σάμο επίσης, είμαι από την Τουρκία και μένουμε την απέναντι πλευρά στο Κουσάντασι και είμαι περίεργος να δω πώς είναι η Σάμος» δήλωσε στο ΕΡΤNews Τούρκος τουρίστας, ενώ μία Τουρκάλα τουρίστρια είπε: «Αγαπώ τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό φαγητό».

Η εγγύτητα, το κόστος, αλλά και η βίζα εξπρές, βάζει τη Σάμο στις πρώτες επιλογές των Τούρκων. Τουλάχιστον 3.000 είναι οι Τούρκοι επισκέπτες που έχουν αποβιβαστεί στο Πυθαγόρειο, ενώ άλλοι 6.500 στο Βαθύ της Σάμου.

«Όπως κάθε, χρόνο όταν έχουν το Μπαϊράμι, γίνεται κανονική απόβαση. Έρχονται με το φέριμποτ και με τα θαλαμηγούς» ανέφερε ο Τάσος Νικολαΐδης, τουριστικός πράκτορας.

Η ίδια εικόνα και στη Λέσβο όπου οι τουρίστες σχηματίζουν ουρές για να περάσουν τον έλεγχο.

«Είναι η δεύτερη φορά, αλλά η πρώτη φορά ήταν πριν δέκα χρόνια έχει περάσει καιρός. […] Μου αρέσει η φύση, μου αρέσουν οι άνθρωποι, είναι ευγενικοί και μου αρέσει το φαγητό» δηλώνει στο ΕΡΤNews για τη Λέσβο μία Τουρκάλα τουρίστρια.

«Είναι το πρώτο κύμα επισκεπτών τις επόμενες ημέρες θα κορυφωθεί. Οι Τούρκοι γυρίζουν σε όλο το νησί. Αγαπούν το νησί, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πάρα πολύ καλές, ποιοτικές και με προσιτές τιμές», σύμφωνα με τον Ραφαήλ Βαργιάμη, τουριστικός πράκτορας στη Λέσβο.

Σημαντικές αφίξεις καταγράφονται και στη Χίο.

«Έχουμε πολύ καλές πληρότητες. Οι Τούρκοι στηρίζουν το νησί μας» δηλώνει ο Κώστας Μούνδρος, πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου.

