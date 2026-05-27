ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 22:09
Υπόθεση ρατσιστικής βίας στην Πάτρα: Άρπαξαν 12χρονο Ινδό και τον ξυλοκόπησαν

Ταυτοποιήθηκε 19χρονος ημεδαπός για ρατσιστική επίθεση σε βάρος 12χρονου με καταγωγή από την Ινδία, που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Πάτρα

Ο 19χρονος μαζί με άλλους τρεις νεαρούς ανάγκασαν το παιδί να επιβιβαστεί στο όχημά τους και το μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου το ξυλοκόπησαν.

Σύμφωνα με το tempo24, όσο χτυπούσαν τον 12χρονο εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια για την καταγωγή του, πράγμα που προδίδει και το κίνητρο της επίθεσης, ενώ έσβησαν και ένα τσιγάρο στο κορμί του. 

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

