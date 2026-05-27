45 ρολόγια είχαν αφαιρέσει από τη βίλα γνωστού εφοπλιστή οι Χιλιανοί διαρρήκτες – Γιατί η δράση τους περιγράφεται ως «εγκληματικός τουρισμός»

«Εγκληματικό τουρισμό» πραγματοποιούσαν τα μέλη της Χιλιανής συμμορίας διαρρηκτών που εξαρθρώθηκε. Ο αρχηγός της συμμορίας 40 ετών, επίσης, από τη Χιλή κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για άλλο έγκλημα.

Η δράση τους περιγράφεται ως «εγκληματικός τουρισμός», επειδή έρχονταν στην χώρα μας για διαρρήξεις και στη συνέχεια μετακινούνταν σε άλλες χώρες.

Τον Δεκέμβρη του 2023 οι δράστες αφαίρεσαν 45 χειροποίητα ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη βίλα γνωστού εφοπλιστή στη Βάρη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ένας από τους κλέφτες μία ημέρα μετά την κλοπή πέταξε για Βαρκελώνη, ενώ ο συνεργός του τον ακολούθησε εννέα ημέρες αργότερα.

Ο αρχηγός της σπείρας 40χρονος Χιλιανός, έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, συντόνιζε την δράση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, οργανώνοντας τις μετακινήσεις τους και βρίσκοντας του στόχους στην Αττική.

Στην ταυτοποίηση τους οδήγησε το βιντεοληπτικό υλικό από τη βίλα του εφοπλιστή. Οι αρχές συνέλαβαν επίσης, μία 23χρονη που είχε υποστηρικτικό ρόλο. Στην οικία της εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, έγγραφα αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

