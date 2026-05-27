search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 22:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 20:48

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

27.05.2026 20:48
kriti-mitera-3xroni

Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο, 30/5, ζήτησαν και έλαβαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης στην Κρήτη, που παραμένει νοσηλευόμενη στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας πλέον αποσωληνωθεί.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 27/5, η 25χρονη και ο 27χρονος παρουσιάστηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς αρχικά είχε αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπισή της δικηγόρος.

Ο 27χρονος, υπήκοος Πακιστάν, διαθέτει ήδη νομική εκπροσώπηση, ωστόσο ο δικηγόρος του έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υπόθεση, ανάλογα με το περιεχόμενο της δικογραφίας που θα παραλάβει.

Νωρίτερα σήμερα, ο 27χρονος είχε δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη είχε ήδη καταδικαστεί την Τρίτη, 26/5, σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για ψευδή κατάθεση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Πιάνει… ταβάνι η ζέστη με 34 βαθμούς την Πέμπτη – Η πρόγνωση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πυροβολισμοί στα Πατήσια, κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα και συλλήψεις

Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση ρατσιστικής βίας στην Πάτρα: Άρπαξαν 12χρονο Ινδό και τον ξυλοκόπησαν

toyristes tourkia nisia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το… Μπαϊράμι και η βίζα εξπρές φέρνουν… σωρηδόν Τούρκους τουρίστες στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου

OPEKEPE
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία «μαμούθ» για το κύκλωμα από τη Βόρεια Ελλάδα, 317 εμπλεκόμενοι με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατ. Ευρώ

joe_biden2110
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπάιντεν μηνύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση ηχογραφημένων συνεντεύξεων του

kausonas-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας-σοκ στην Ευρώπη: Ο θερμικός θόλος φέρνει ρεκόρ ζέστης και θανάτους – Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 22:02
PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση ρατσιστικής βίας στην Πάτρα: Άρπαξαν 12χρονο Ινδό και τον ξυλοκόπησαν

toyristes tourkia nisia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το… Μπαϊράμι και η βίζα εξπρές φέρνουν… σωρηδόν Τούρκους τουρίστες στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου

OPEKEPE
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία «μαμούθ» για το κύκλωμα από τη Βόρεια Ελλάδα, 317 εμπλεκόμενοι με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατ. Ευρώ

1 / 3