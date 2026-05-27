Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο, 30/5, ζήτησαν και έλαβαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης στην Κρήτη, που παραμένει νοσηλευόμενη στο ΠΑΓΝΗ, έχοντας πλέον αποσωληνωθεί.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 27/5, η 25χρονη και ο 27χρονος παρουσιάστηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για την 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς αρχικά είχε αρνηθεί να αναλάβει την υπεράσπισή της δικηγόρος.

Ο 27χρονος, υπήκοος Πακιστάν, διαθέτει ήδη νομική εκπροσώπηση, ωστόσο ο δικηγόρος του έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υπόθεση, ανάλογα με το περιεχόμενο της δικογραφίας που θα παραλάβει.

Νωρίτερα σήμερα, ο 27χρονος είχε δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη είχε ήδη καταδικαστεί την Τρίτη, 26/5, σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για ψευδή κατάθεση.

