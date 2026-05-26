Κρήτη: Στη φυλακή η μητέρα του 3 ετών κοριτσιού για πλημμελήματα

Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα του 3 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου για ψευδή κατάθεση. Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, τη Βουλγαρία κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μάλιστα, αρνήθηκε και δεν είχε υπεράσπιση από δικηγόρο. Υπενθυμίζεται ότι αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου ο 26χρονος σύντροφος της από το Πακιστάν, ενώ εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

