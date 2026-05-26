Θρήνος στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό δρόμο Όσσας-Συκουρίου.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του, με συνέπεια ο 15χρονος αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.
