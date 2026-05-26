ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 17:54
26.05.2026 17:23

Καιρός: Καθησυχάζει ο Κολυδάς – Έρχεται ζέστη στην Ελλάδα, αλλά όχι «θόλος θερμότητας» όπως στη ΒΔ Ευρώπη

Τα πράγματα στη θέση τους σε σχέση με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες βάζει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, αποκρούοντας τα σενάρια περί ακραίας ζέστης όπως παρατηρείται σε χώρες της ΒΔ Ευρώπης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει, σε ανάρτησή του, ότι η χώρα περνά σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου «θερμικού θόλου», όπως αυτό που καταγράφεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιβηρική Χερσόνησος.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται πιο ήπια, βρισκόμενη στα όρια της θερμής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως – τουλάχιστον προς το παρόν – να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».

