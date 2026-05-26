Xολαργός: «Με ρώτησε, αν χωρίσουμε με ποιον θα είσαι», λέει συνάδελφος του πιλότου που τραυμάτισε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η παρολίγον γυναικοκτονία στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας διερευνούν οι αστυνομικοί, καθώς ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και η ψυχολόγος σύζυγός του ήταν παντρεμένοι επί 25 χρόνια, χωρίς να έχουν δώσει σημάδια, τουλάχιστον στη γειτονιά, ότι είχαν προβλήματα μεταξύ τους.

Χθες το βράδυ όμως κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο 57χρονος πυροβόλησε κατά της συζύγου του τραυματίζοντάς την στο πόδι και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο σπίτι υπήρχαν δύο όπλα καθώς και οι δύο είχαν σαν χόμπι την σκοποβολή.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 57χρονου που παρουσιάστηκε στο Mega, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι φέρεται να περνούσε μια κρίση, με τον 57χρονο να ρωτά τον φίλο του πρόσφατα «αν χωρίσουμε με ποιον θα είσαι».

Συγκεκριμένα, συνάδελφος του πιλότου μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ένας σοβαρός άνθρωπος. Τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί την Κυριακή δεν υπήρχε κάτι που μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος. Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα. Και όλοι μαζί. Και σε διάφορες συγκεντρώσεις που κάναμε εδώ, ήταν με τη γυναίκα του ο άνθρωπος. Έβγαιναν έξω μαζί. Και παρέα έχω κάνει μαζί και με την γυναίκα μου. Δεν μπορώ να πω ότι είχα προσέξει κάτι. Συνταξιούχος. Ο άνθρωπος ουσιαστικά εδώ ήταν εθελοντικά επειδή τού άρεσε να πετάει. Την Κυριακή πλάκα κάναμε και μάλιστα συζητούσαμε να βγούμε με τις γυναίκες μας μαζί».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 57χρονος πυροβόλησε δύο φορές την σύζυγό του με την πρώτη φορά να αστοχεί και την δεύτερη φορά να την τραυματίζει στο πόδι.

Εν τω μεταξυ, στα δάχτυλα του 57χρονου βρέθηκε πυρίτιδα, ενώ δεν εντοπίστηκε κάτι αντίστοιχο στα χέρια της συζύγου του.

