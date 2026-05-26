Κρήτη: Με βαρύ ποινικό παρελθόν η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και ο σύντροφός της (Videos)

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση της τρίχρονης από την Κρήτη που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, φέρονται να έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούσαν περισσότερες από μία ταυτότητες για τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με το Live News, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, έδωσε στοιχεία που δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά της δεδομένα. Ωστόσο, δεύτερη ταυτότητα φέρεται να ταιριάζει με το πρόσωπό της και να συμπίπτει σε βασικά πεδία με όσα δήλωσε.

Τα κοινά σημεία εντοπίζονται στο πατρώνυμο, το μητρώνυμο, καθώς και στην ημερομηνία και τον τόπο γέννησης.

«Ένα παιδί έχουν μαζί, όταν τη γνώρισε εκείνη είχε ήδη τρία παιδιά»

Στο Mega μίλησε και ο αδελφός του 27χρονου και παραδέχτηκε ότι εκείνος είχε αναλάβει την έκδοση του εισιτηρίου του αδελφού του προς την Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές εκδίδοντας εισιτήριο για την πρωτεύουσα, ώστε να θεωρηθεί ότι δεν θα παρέμενε στην Κρήτη.

«Ένα παιδί έχουν μαζί, όταν τη γνώρισε είχε τρία παιδιά. Μου είπε ότι εκείνος πήγε για δουλειά και τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε η μικρή δεν μίλαγε και πως κουνούσε μόνο τα χέρια και τα πόδια και να πάει για να την πάνε στο νοσοκομείο. Αυτός πήγε. Η γυναίκα του είπε πως τον ψάχνει η αστυνομία και αυτός φοβήθηκε. Του έβγαλα εγώ εισιτήριο για την Αθήνα. Φοβήθηκε ότι θα τον πιάσουν γιατί δεν έχει χαρτιά. Εμείς μάθαμε την επόμενη μέρα τι έχει συμβεί και πως έχει χτυπήσει η μικρή το κεφάλι. Τον ρώτησα τι έκανε εκείνος. Αυτός απάντησε ότι πήγε για δουλειά και μετά γύρισε και είδε τι έχει συμβεί και πως δεν έχει κάνει τίποτα», ανέφερε ο αδερφός του 27χρονου.

Βαρύτατο ποινικό παρελθόν

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, και οι δύο εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν εκτεταμένο ποινικό μητρώο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία τον 04-2024, κλοπές κατά συναυτουργία τον 06-2024, 11-2024 και 12-2024, καθώς και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τον 12-2024, δύο φορές τον 02-2025 και επίσης τον 03-2025. Επιπλέον, τον 04-2025 κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση, ενώ τον 05-2025 για αρπαγή ανηλίκων.

Η 25χρονη μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες από το 2021 για σωματικές βλάβες, και το 2023 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για εργασία σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα. Το 2024 καταγράφονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και υπεξαίρεσης, ενώ το 2025 νέες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και σωματικής βλάβης.

Την ίδια ώρα, παρότι ο 27χρονος εμφανίζεται ως εργάτης γης χωρίς οικονομική άνεση, στα social media παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα. Σε αναρτήσεις του εμφανίζονται χρήματα, πολυτελή οχήματα και δραστηριότητες σε πισίνες, εικόνα που δεν φαίνεται να συνάδει με την καθημερινότητά του.

Το παράπηγμα που έμενε η οικογένεια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια διέμενε σε ένα ξύλινο παράπηγμα διαστάσεων περίπου 1,5 επί 2,5 μέτρων.

Σε εικόνες που έφερε στο «φως» το Mega από τον χώρο καταγράφεται μόνο ένα ράντσο, μια κουβέρτα, ένα σεντόνι, ένα μαξιλάρι και μια κατσαρόλα, ενώ σε καφάσι σε μία γωνία υπήρχαν τρόφιμα.

Στο ΠΑΓΝΗ και τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης

Την ίδια ώρα, τα παιδιά της 25χρονης παραμένουν στο ΠΑΓΝΗ, με την 3χρονη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και τα υπόλοιπα τρία να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε στην κάμερα του Mega ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, τα ανήλικα δεν έχουν αναζητήσει τους γονείς τους.

«Πριν λίγο ήμουν μαζί τους. Πήγαμε μαζί στην παιδική χαρά. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Είναι χαρούμενα από την πρώτη στιγμή γιατί αφενός έλαβαν στοργή και ζεστασιά από τα στελέχη μας και από το Χαμόγελο του Παιδιού. Από την άλλη αυτό που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο είναι πως ούτε μια μέρα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν έχουν ψελλίσει τη λέξη μαμά ή τη λέξη μπαμπά. Δεν τους έχουν αναζητήσει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπέας.

