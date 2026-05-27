Σοκ στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι ομολόγησαν ότι στραγγάλισαν 11χρονο για δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ

Αποτροπιασμό προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση δολοφονίας ενός 11χρονου αγοριού στη Ρεν, με δύο ανήλικους, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, να παραδέχονται ότι το στραγγάλισαν. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο ύποπτοι υποστήριξαν ότι ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» για αλιευτικό εξοπλισμό αξίας λίγων δεκάδων ευρώ.

Το θύμα, ο 11χρονος Τεό, εντοπίστηκε νεκρό το απόγευμα της Κυριακής σε δασική περιοχή κοντά στον ποταμό Βιλέν, στη δυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ρεν, Φρεντερίκ Τεγιέ, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από ζευγάρι κατοίκων της περιοχής, το οποίο άκουσε κραυγές παιδιού και κάλεσε την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με μια πετσέτα δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από στραγγαλισμό.

Οι δύο ανήλικοι ύποπτοι

Οι δύο ύποπτοι, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, παραμένουν υπό κράτηση.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να τους απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας ανηλίκου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη, τόσο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος όσο και λόγω της ηλικίας των εμπλεκομένων.

«Τον σκοτώσαμε για να πάρουμε πίσω τα δολώματα»

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 11χρονος είχε πάει στον ποταμό για ψάρεμα μαζί με τους δύο εφήβους.

Λίγο αργότερα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τους δύο ανήλικους να φεύγουν τρέχοντας από την περιοχή, ενώ τα σύνεργα ψαρέματος και προσωπικά αντικείμενα του παιδιού είχαν εξαφανιστεί.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των υπόπτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον εξοπλισμό του 11χρονου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι δύο ανήλικοι παραδέχθηκαν ότι επιτέθηκαν και στραγγάλισαν το παιδί, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν να «εκδικηθούν» τον Τεό, επειδή θεωρούσαν ότι τους είχε πάρει δολώματα ψαρέματος αξίας μερικών δεκάδων ευρώ.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Ο 11χρονος, ωστόσο, είχε πει στους γονείς του ότι τα συγκεκριμένα δολώματα τού είχαν δοθεί από τον 16χρονο.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι καταθέσεις των δύο εφήβων παρουσιάζουν αντιφάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι τρεις ανήλικοι είχαν συναντηθεί και το προηγούμενο βράδυ για ψάρεμα στον ίδιο ποταμό και είχαν κανονίσει να ξαναβρεθούν την επόμενη ημέρα.

